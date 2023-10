Chromebook Plus est la nouvelle certification de Google pour les Chromebooks haut de gamme

Google modifie les Chromebooks en profondeur. La nouvelle gamme d’appareils Chromebook Plus promet le double de tout : deux fois plus de performances, deux fois plus d’espace de stockage et deux fois plus de mémoire, le tout soutenu par l’IA de Google.

Si vous suivez les Chromebooks, il s’agit du mystérieux Chromebook X dont nous avons entendu parler en début d’année. Il s’agit d’un ensemble de spécifications visant à faire passer les Chromebooks à la prochaine génération, et elles sont basées sur le fait de rapprocher certains des Chromebooks les plus faibles du niveau des meilleurs ordinateurs portables.

Voici ce qu’exige le Chromebook Plus :

CPU: Intel Core i3 12e génération ou supérieur/AMD Ryzen 3 7000 ou supérieur

RAM : 8 Go ou plus

Stockage : 128 Go ou plus

Webcam : 1 080 p ou plus avec une réduction du bruit temporel

Écran : IPS 1 080 p ou supérieur

Outre les spécifications matérielles, l’un des éléments clés des Chromebook Plus est l’intelligence artificielle de Google. Elle est présente un peu partout. Les webcams sont dotées de fonctions d’annulation du bruit, d’amélioration de l’éclairage, de flou d’arrière-plan et de légendes en direct. Les outils d’IA de Google Photos, comme la Gomme magique, arrivent également sur le bureau.

Google a également indiqué que la nouvelle fonction de synchronisation des fichiers était alimentée par l’intelligence artificielle. Cet outil téléchargera automatiquement vos documents les plus fréquents pour les éditer hors ligne.

L’IA au coeur de l’expérience

Selon Google, ces outils ne sont que le début des fonctionnalités d’IA dans les appareils Chromebook Plus. Au fil du temps, Google affirme qu’il ajoutera des fonctions analogues à Microsoft Copilot, comme le résumé d’e-mails et de documents, la génération d’articles de blog et d’autres textes, et l’amélioration du contenu que vous avez écrit. En outre, Google indique qu’il ajoute la génération d’images par IA aux appareils Chromebook Plus, ce qui vous permettra de générer vos propres fonds d’écran et vidéos à la volée.

Google lance la nouvelle gamme d’appareils Chromebook Plus avec 8 ordinateurs portables, à partir de 400 dollars. Vous pourrez les acheter chez les revendeurs et en ligne à partir du 8 octobre dans la plupart des régions.

Voici tous les appareils Chromebook Plus dont nous avons connaissance à ce jour

HP Chromebook Plus

HP lance deux Chromebook Plus, le HP Chromebook Plus x360 et le HP Chromebook Plus 15,6 pouces. Le x360 est le plus cher des deux, puisqu’il coûte 700 dollars. Il s’agit d’une machine 2-en-1 de 14 pouces avec un écran 16:10 qui prend en charge une résolution de 1 920 x 1 200 pixels.

Nous n’avons pas encore le détail des prix, mais vous pouvez le configurer avec un processeur Intel Core i5-1230U (10 cœurs, 12 threads), 16 Go de mémoire vive LPDDR4x-4266 et 512 Go d’espace de stockage. La configuration de base comprend 8 Go de mémoire, 128 Go de stockage et un processeur Intel Core i3-1215U (six cœurs, huit threads).

Le Chromebook Plus 15,6 pouces est proposé à 500 dollars et ne dispose pas d’autant d’options de personnalisation. Il s’agit d’un ordinateur portable à clapet 16:9 standard avec un écran de 1 920 x 1 080 pixels. Côté spécifications, il est équipé d’un Intel Core i3-N305 (8 cœurs, 8 threads), de 8 Go de LPDDR5-4800 et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go. Le modèle de base dispose de 128 Go de stockage.

Lenovo Chomebook Plus

Lenovo propose trois Chromebook Plus : le IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus, le IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus et le IdeaPad Gaming Chromebook Plus. Le IdeaPad Flex 5i, l’appareil le moins cher, est un 2-en-1 de 14 pouces qui démarre à 500 dollars. La configuration de base comprend un Intel Core i3-1315U, 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage. Il est possible de le configurer avec un Core i5-1334U et un SSD de 512 Go.

Le IdeaPad Slim 3i est légèrement plus cher, à partir de 550 dollars. Il est équipé d’un Intel Core i3-N305, de 8 Go de LPDDR5 et de 128 Go de stockage. Il est possible de le configurer avec jusqu’à 256 Go de stockage.

Enfin, le IdeaPad Gaming Chromebook Plus sera disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Acer Chromebook Plus

Acer propose deux Chromebook Plus, dont l’un est équipé d’un processeur AMD Ryzen. Le moins cher des deux est le Chromebook Plus 515, qui est l’un des rares appareils disponibles à 400 dollars. Pour ce prix, il est livré avec 128 Go de stockage, un Intel Core i3-1215U et 8 Go de LPDDR5X. Vous pouvez le configurer beaucoup plus haut, avec jusqu’à 512 Go de stockage, 16 Go de mémoire et un Intel Core i7-1355U. Quant à l’écran, il s’agit d’un portable de 15,6 pouces au format 16:9.

Le modèle AMD est le Chromebook Plus 514. Contrairement au précédent appareil, il s’agit d’un ordinateur portable de 14 pouces avec un écran 16:10, dont le prix de départ est de 450 dollars. Sa configuration de base comprend un processeur AMD Ryzen 3 7320C, 8 Go de mémoire LPDDR5X et 128 Go de stockage. Vous pouvez le configurer avec jusqu’à 512 Go de stockage, 16 Go de RAM et un processeur AMD Ryzen 5 7520 C.

Asus Chromebook Plus

Les deux premiers Chromebook Plus de ASUS sont tous deux des ordinateurs portables de 14 pouces avec au moins 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et des processeurs raisonnablement rapides (selon les normes des Chromebooks).

Le nouveau Asus Chromebook Plus CX34 est équipé d’un processeur Intel Core de 12e génération et son prix de départ est de 449 euros, tandis que l’Asus Chromebook Plus CM34 Flip est un modèle convertible doté d’un écran tactile, d’une charnière à 360 degrés et d’un processeur AMD Mendocino.

Le Chromebook Plus CX34 d’entrée de gamme est équipé d’un processeur Intel Core i5-1215U, de 8 Go de mémoire LPDDR5-4800, de 128 Go de stockage UFS et d’un écran Full HD non tactile. Mais des configurations plus onéreuses sont disponibles avec des écrans tactiles, des options de processeurs Core i5-1235U ou Core i7-1255U, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage UFS ou un SSD M.2 PCIe 3.0 de 512 Go.

L’ordinateur portable prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, dispose d’une webcam 1080p avec un cache de confidentialité, et d’une batterie de 50 Wh. Il est livré avec un adaptateur d’alimentation USB-C de 45 W.