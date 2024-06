DJI Air 3S : Une nouvelle fuite révèle le prochain drone de DJI

La perspective d’une interdiction des drones DJI aux États-Unis ne semble pas avoir perturbé le leader du marché des drones, avec une nouvelle fuite suggérant que le DJI Air 3S pourrait être bientôt lancé.

La populaire source fiable de DJI, @Quadro_News, a partagé une vidéo de deux secondes sur X montrant un drone en vol, taguée avec le hashtag #djiair3S. La vidéo est suivie d’un autre post comprenant une image extraite de la séquence vidéo : un gros plan du dessous du mystérieux drone, que @Quadro_News suggère être le DJI Air 3S.

C’est la première fuite provenant d’une source fiable concernant un possible successeur du DJI Air 3, et elle survient presque un an après l’annonce de ce modèle, le plus récent de la série Air de la société. Étant donné la source de la vidéo, nous pensons qu’elle est légitime, bien qu’elle révèle peu de détails sur un éventuel Air 3S, seulement qu’il est en route.

Le drone en vol ressemble certainement à un modèle de la série Air : il partage le même facteur de forme et semble avoir des caméras jumelles, tout comme le Air 3. Les fans de DJI réagissent déjà à la fuite et spéculent sur ce que le potentiel Air 3S pourrait offrir, y compris un système de caméra qui combinerait le meilleur des modèles DJI Air 2S et Air 3.

Un drone DJI Air 3S très attendu

Le DJI Air 2S est un drone à une seule caméra avec un grand capteur de 20 mégapixels de 1 pouce, tandis que le Air 3 est un modèle à double caméra, mais les deux capteurs sont de type 1/1,3 pouce de 12 mégapixels — le même capteur utilisé dans le Mini 4 Pro. Des fans comme @NICKs_HIGHTECH prétendent que le Air 3S aurait une caméra avec le plus grand capteur de 1 pouce, et une autre avec le capteur de 1/1,3 pouce, ce qui combinerait le meilleur des deux modèles précédents pour les photographes en un seul drone.

La possible interdiction aux États-Unis a récemment dominé les gros titres concernant DJI, donc les rumeurs d’un nouveau modèle excitant pourraient fournir une distraction bienvenue pour le géant du drone. Si et quand le DJI Air 3S prend son envol, nous nous attendons à ce qu’il soit l’un des meilleurs drones, bien que si vous êtes aux États-Unis, vous devrez peut-être chercher ailleurs pour vos aventures aériennes.