Windows 12 : un employé dément son existence et supprime les messages peu après

Le fait que Microsoft travaille sur un nouveau système d’exploitation n’est plus un secret pour personne. Ce qui n’est toutefois pas encore certain, c’est le nom sous lequel la prochaine génération de Windows apparaîtra. Un collaborateur a démenti l’existence de Windows 12 sur X.

Le prochain système d’exploitation est développé sous le nom de code « Windows 24H2 » et pourrait donc être publié au cours du second semestre de l’année prochaine. Le logiciel VMWare ESXI version 8 contenait des indications selon lesquelles le produit pourrait être commercialisé sous le nom de Windows 12. Il faut toutefois tenir compte du fait que les développeurs attribuent généralement eux-mêmes de telles désignations à des fins de test.

Un collaborateur de Microsoft s’est à présent exprimé sur le sujet et a rédigé un article sur la plateforme de réseaux sociaux X (anciennement Twitter). Selon Windows Latest, un responsable de programme chez Microsoft aurait écrit dans plusieurs tweets « Windows 12 is not a thing ». Pour autant que les posts correspondent à la vérité, la firme de Redmond ne prend donc pas ce nom en considération.

Peu de temps après la publication, les messages ont toutefois été supprimés. Les posts ne peuvent donc plus être consultés. La raison pour laquelle les tweets ont été mis hors ligne n’est pas claire. Il est probable que Microsoft impose à ses collaborateurs de ne pas parler du nouveau système d’exploitation. Mais il est également possible que la firme de Redmond souhaite conserver l’option de nommer la mise à jour Windows 12.

Au printemps déjà, les spéculations allaient bon train sur le successeur de Windows 11. La nouvelle génération devrait être nettement plus modulaire, de sorte que Windows puisse être utilisé sur de nombreuses plates-formes différentes. Le projet partiel serait développé sous le nom de CorePC et assurerait également des mises à jour plus rapides.