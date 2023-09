Voici les puces de Qualcomm qui équipent le casque Quest 3 de Meta

Qualcomm vient d’annoncer deux nouvelles puces Snapdragon, l’une augmentant considérablement les performances des casques VR de nouvelle génération et l’autre élargissant les capacités des nouvelles lunettes connectées. Le Snapdragon XR2 Gen 2 prend la relève de la puce XR2 originale. Qualcomm a lancé le XR2 Gen 1 en 2020 et il est rapidement devenu le processeur de choix pour presque tous les fabricants de casques VR et XR dotés de capacités de suivi avancées.

Qualcomm a annoncé le AR2 Gen 1 en 2022, mais nous ne l’avons pas encore vu dans des lunettes. Aujourd’hui, nous savons que Qualcomm travaille sur la puce qui améliorera considérablement les capacités des lunettes connectées abordables. Lorsque les lunettes AR2 Gen 1 seront commercialisées, très probablement en 2024, nous nous rapprocherons du plein potentiel des lunettes de réalité augmentée.

Après trois ans d’absence de mises à jour, il n’est pas surprenant que le Snapdragon XR2 Gen 2 apporte des gains remarquables en termes de vitesse et d’efficacité. Qualcomm affirme que les performances du GPU sont 2,5 fois supérieures à celles du XR2 Gen 1, tout en améliorant de 50 % l’efficacité énergétique. Les performances en matière d’intelligence artificielle sont 8x supérieures.

Le processeur du Snapdragon XR2 Gen 2 comporte deux cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité, surpassant même le rapide Snapdragon 8 Gen 2, selon Said Bakadir, responsable des produits et de l’activité XR de Qualcomm. Il permettra également aux casques VR d’exécuter des applications et des jeux multitâches plus rapidement que jamais.

Cela peut se traduire par une meilleure qualité d’image, des taux de rafraîchissement plus rapides, une plus grande autonomie de la batterie, des casques VR plus légers ou davantage de capteurs. La combinaison de ces améliorations dépend des objectifs de conception de chaque fabricant.

Une période passionnante pour la réalité virtuelle

Le Snapdragon XR2 Gen 2 fait passer l’analyse visuelle du logiciel au silicium pour un suivi plus rapide et plus précis. Lors de la conférence de presse de Qualcomm, une vidéo a été diffusée montrant des personnes jouant au ping-pong avec de vraies raquettes, une table et une balle, tout en portant un casque VR. La latence d’environ 12 millisecondes permet de se déplacer rapidement dans la réalité mixte sans décalage important.

La nouvelle puce Qualcomm prendra en charge une résolution allant jusqu’à 3K par 3K, avec une super résolution intégrée, un rendu avec fovéation et une déformation de l’espace. Si ces trois derniers termes ne vous sont pas familiers, sachez qu’il s’agit de techniques qui améliorent la qualité graphique sans ralentir les taux de rafraîchissement.

Le Snapdragon XR2 Gen 2 prend en charge Qualcomm FastConnect et le Wi-Fi 6E et 7, offrant jusqu’à 5,8 Gb/s de bande passante tout en consommant 25 % d’énergie en moins et en réduisant la latence de 80 %. Cela devrait améliorer la qualité et la fiabilité du contenu en streaming et des connexions VR sans fil sur PC.

Le nouveau casque VR Quest 3 de Meta est le premier à bénéficier du Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, ce qui permet d’offrir des expériences de jeu et de réalité mixte encore plus passionnantes.

Étant donné que le Snapdragon XR2 Gen 2 apporte d’importants gains de performances, d’autres fabricants de casques VR autonomes s’empresseront de lancer des solutions concurrentes. C’est une période passionnante pour la réalité virtuelle.

Le Snapdragon AR1 Gen 1 rend les lunettes plus connectées

Jusqu’à présent, les lunettes connectées utilisaient des puces de faible puissance conçues pour les montres ou des puces VR surpuissantes comme le XR2 Gen 1. Les processeurs des montres connectées limitent les capacités des lunettes connectées et les puces VR ne sont pas assez efficaces pour des lunettes connectées légères et durables.

Le Snapdragon AR1 Gen 1 devrait rendre les lunettes connectées beaucoup plus utiles, en ajoutant de l’IA sur les lunettes que les fabricants peuvent utiliser pour les traductions en temps réel, la recherche visuelle et l’annulation du bruit.

Qualcomm affirme que la capture d’images des appareils équipés de cette puce peut être aussi bonne que celle d’un smartphone. Les photos d’une résolution de 12 mégapixels avec HDR intégré devraient apporter une amélioration significative de la qualité.

Cependant, la résolution vidéo du Snapdragon AR2 Gen 1 n’est que de 6 mégapixels. Vous devrez toujours vous munir de votre smartphone pour obtenir les meilleures vidéos. La perspective à la première personne et l’accès instantané qu’offrent les lunettes connectées sont des arguments convaincants en faveur des lunettes capables de prendre des photos et des vidéos.

Les puces Qualcomm ont des capacités souvent inexploitées. Le Snapdragon AR1 Gen 1 prend en charge les écrans audio, simples et stéréo. Si les lunettes connectées incluent des écrans, la puce prend en charge une résolution maximale de 1280 x 1280 pixels par œil.

Le suivi prend en charge trois degrés de liberté (3DoF), de sorte que les objets virtuels restent fixes dans l’espace autour de vous lorsque vous tournez la tête, mais se déplacent avec vous lorsque vous marchez. Le AR2 Gen 1 dispose d’un suivi plus avancé à 6 degrés de liberté qui ancre les objets virtuels lorsque vous vous déplacez.

Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.2 et 5.3 assurent une connectivité rapide sans épuiser la batterie. La puce prend également en charge les capteurs de fitness, ce qui ouvre la voie au remplacement des smartwatches par des lunettes connectées.

Qualcomm a travaillé en étroite collaboration avec Meta sur le Snapdragon AR1 Gen 1, et c’est le processeur utilisé dans les lunettes connectées Ray-Ban Stories de deuxième génération.