Voici les nouvelles Ray-Ban Stories 2 avec un nouveau design, de nouvelles spécifications, l’IA et un nouveau nom

Nous savions que Meta Connect 2023 serait le moment où Meta nous dirait enfin tout ce que nous avions besoin de savoir sur le casque VR Meta Quest 3 qui sortira bientôt, mais ce n’est pas le seul gadget XR dans la manche de Meta. Meta nous a également présenté ses dernières lunettes connectées en collaboration avec Ray-Ban (en précommande dès maintenant à partir de 329 euros).

Cette suite des Ray-Ban Stories ne s’appelle peut-être pas Ray-Ban Stories 2 – officiellement, elle est connue sous le nom de Ray-Ban Meta Smart Glasses Collection (une sacrée mise en bouche, je sais) – mais il pourrait tout aussi bien s’agir d’une suite. Meta a tout amélioré, des composants internes au design de l’étui, tout en conservant ce qui fait des Ray-Ban Stories ce qu’elles sont. Ils ont également ajouté une bonne dose des derniers outils d’intelligence artificielle de Meta.

La première amélioration concerne la caméra des lunettes connectées Ray-Ban Meta. Elle est désormais dotée d’un capteur de 12 mégapixels au lieu de 5 mégapixels, ce qui permet de capturer des images et des vidéos à une résolution plus élevée qu’auparavant. Le stockage interne de 32 Go peut contenir jusqu’à 500 photos ou 100 vidéos de 30 secondes. Le système de microphones a également été amélioré, et Meta affirme que la configuration à 5 microphones permet de mieux capturer un son spatial immersif.

Vous remarquerez sans doute que les haut-parleurs sont également plus performants. Selon Meta, les haut-parleurs de chaque bras sont 50 % plus puissants que ceux des Ray-Ban Stories. De plus, Meta promet qu’ils peuvent offrir des basses plus profondes, une plus grande clarté et moins de fuites audio (les gens devraient donc avoir plus de mal à entendre ce que vous écoutez).

Une nouvelle fonction utile est l’ajout d’un assistant vocal simple. Vous pouvez lui demander de prendre une photo ou une vidéo, ou si vos lunettes connectées Ray-Ban Meta sont connectées sans fil à un smartphone, vous pouvez demander à l’assistant d’appeler quelqu’un dans vos contacts et de lui envoyer une photo de l’endroit où vous vous trouvez.

Plus de 150 combinaisons

Le design a également été rafraîchi. Vous pouvez toujours vous procurer une paire dans le style Wayfarer classique (standard ou large) ou dans le nouveau style Headliner créé pour cette collaboration. Chaque type de monture est compatible avec une gamme de verres différents, allant des verres correcteurs aux verres polarisants, et vous pouvez personnaliser les montures avec cinq couleurs différentes : noir brillant, noir mat, noir transparent, turquoise transparent ou orange transparent. Grâce à toutes ces options, il existe plus de 150 combinaisons différentes, ce qui devrait vous permettre de trouver les lunettes connectées Ray-Ban Meta que vous souhaitez.

Meta utilise également les nouvelles lunettes connectées comme plateforme de lancement de son nouvel assistant numérique Meta AI, ce qui signifie que vous devriez pouvoir lui poser des questions et obtenir des réponses utiles.

L’année prochaine, Meta prévoit de mettre à jour les lunettes connectées Ray-Ban Meta avec la capacité de voir et d’analyser ce que vous regardez, ce qui signifie que vous pourrez poser des questions à Meta AI sur le monument qui se trouve devant vous. Meta prévoit également d’ajouter le streaming en direct aux lunettes. Nous avons vu une démo lors du Meta Connect, mais nous n’en savons pas plus sur leur fonctionnement et sur la façon dont, par exemple, les lunettes alerteront les personnes autour de vous que vous êtes en train de regarder en direct.

Les nouvelles lunettes devraient être expédiées le 17 octobre, et les précommandes sont déjà en cours. La collection de lunettes connectées Ray-Ban Meta est proposée à partir de 329 euros. Si vous souhaitez une paire avec des verres Transitions ou Polarisés, cela vous coûtera un peu plus cher.