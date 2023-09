Le design du Samsung Galaxy S24 dévoilé pour la première fois

La série Galaxy S24 de Samsung fait parler d’elle depuis un certain temps déjà et la médiatisation autour d’elle ne cesse de croître. Les smartphones Galaxy S de nouvelle génération devraient arriver au début de l’année 2024 et, en tant que rituel, nous sommes tenus de voir fréquemment de nouvelles fuites et rumeurs. La dernière en date nous éclaire sur le design du Galaxy S24 standard pour la première fois après que nous ayons eu un indice sur le Galaxy S24 Ultra.

Smartprix a présenté le Galaxy S24, qui sera cette fois-ci doté d’un nouveau design. Néanmoins, si vous espériez un design révolutionnaire pour le Galaxy S24 de l’année prochaine, vous risquez d’être déçu. Le changement le plus notable est un design à bord plat par opposition aux coins ronds du Galaxy S23.

Cette nouveauté pourrait être polarisante et certaines personnes pourraient ne pas s’y sentir à l’aise, mais il reste à voir comment elle sera accueillie. Pour rappel, les bords plats ont déjà fait l’objet d’une fuite et tant qu’à faire, le Galaxy S24 Ultra pourrait s’en débarrasser au profit de coins arrondis. De plus, les rendus font allusion à une antenne à puce ultra-wideband, qui pourrait s’avérer bienvenue.

Le smartphone devrait mesurer 147 x 70,5 x 7,6 mm, ce qui signifie qu’il pourrait être un peu plus grand que son prédécesseur. À part cela, il n’y aura peut-être pas de changement majeur. Le Galaxy S24 continuera d’être équipé de trois caméras à l’arrière (disposées séparément). La face avant comprendrait un poinçon placé au centre d’un écran de 6,1 pouces, analogue à l’écran du Galaxy S23. Le Galaxy S24 apparaît en blanc et d’autres couleurs sont attendues. Nous nous attendons également à ce que le Galaxy S24+ ait la même apparence.

En ce qui concerne les spécifications, le Galaxy S24 pourrait être doté d’un écran LTPO (une première pour le modèle standard) et pourrait être équipé du prochain chipset Snapdragon 8 Gen 3. Il y a des chances qu’il y ait également une variante Exynos 2400, mais celle-ci pourrait être limitée à quelques marchés.

Un lancement en janvier

Il pourrait être doté d’une batterie d’une capacité de 4 700 mAh avec un support de la charge rapide de 45 W et fonctionner avec One UI 6.0, basé sur Android 14. Pour la photographie, il pourrait y avoir un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels et un objectif ultra-large de 12 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 10,5 mégapixels. Il pourrait également prendre en charge la norme IP68, la recharge sans fil, jusqu’à 12 Go de RAM et 5126 Go de stockage.

La série Galaxy S24 est attendue en janvier 2024 cette fois-ci, ce qui est assez tôt pour le cycle de lancement habituel des smartphones Galaxy S. Cependant, il s’agit encore d’une rumeur et nous devrons attendre des détails plus officiels pour nous faire une idée précise.