Meta déploie des expériences d’IA générative dans ses applications

Lors du récent événement Connect 2023, Meta a dévoilé des innovations passionnantes en matière d’IA dans ses applications et ses appareils.

Ils ont présenté 28 personnalités IA distinctes, chacune avec ses propres intérêts, avec lesquelles les utilisateurs peuvent s’engager. Ces IA permettent d’approfondir vos centres d’intérêt et sont complétées par de nouvelles fonctions d’IA générative.

Profils sociaux pour les IA de Meta

Dès aujourd’hui, vous pouvez discuter avec ces 28 IA sur Instagram, Messenger et WhatsApp. Elles disposent également de profils sociaux sur Facebook et Instagram, vous permettant de les suivre et d’en savoir plus sur elles.

Ces profils présentent des figures reconnaissables représentant les IA, bien qu’elles symbolisent les personnages et non les individus. Meta gère la création de contenu social généré par les IA, marqué par #ImaginedWithAI et un filigrane.

Si vous participez au déploiement de la version bêta aux États-Unis, vous pouvez envoyer un message aux IA à partir de leurs profils sociaux sur Instagram ou Messenger. Leurs réponses sont alimentées par la technologie d’IA de Meta.

Autocollants AI pour la personnalisation d’une discussion : Meta a introduit des autocollants AI pour créer des autocollants de discussion et de story personnalisés, offrant ainsi plus d’options expressives aux utilisateurs

Édition d'images par l'IA : Bientôt, les utilisateurs pourront transformer et cocréer des images à l'aide de l'IA grâce à des fonctionnalités telles que Restyle et Backdrop sur Instagram. Des marqueurs indiqueront le contenu généré par l'IA pour plus de transparence

Assistant Meta AI : Meta AI, disponible sur des plateformes telles que WhatsApp, Messenger, Instagram et les lunettes connectées, offre des informations en temps réel et la génération d'images dans les chats textuels

Meta lance AI Studio, qui permet aux développeurs et aux non-codeurs de créer des IA pour les services de messagerie. Les entreprises peuvent créer des IA spécifiques à leur marque pour mieux engager leurs clients, et les créateurs peuvent étendre leur présence virtuelle avec des IA contrôlées. Un bac à sable pour l’expérimentation de l’IA est également en préparation.

Développement responsable des fonctions d’IA générative

Le développement responsable comprend des garanties telles que des avis, des classificateurs d’intégrité et l’alignement sur les meilleures pratiques de l’industrie décrites dans le Guide d’utilisation responsable du Llama 2.

Meta effectue des tests rigoureux, collabore avec des experts et sollicite des commentaires pour garantir la sécurité et la fiabilité. La société prévoit un déploiement progressif des fonctionnalités, en gardant un œil sur la façon dont les gens les intègrent dans leur vie quotidienne.

Priorité à la sécurité et à la confidentialité

Meta met l’accent sur la sécurité et la confidentialité dans le développement de l’IA. Les modèles d’IA personnalisés, comme Meta AI, s’appuient sur les fondements du Llama 2 et intègrent une formation à la sécurité et à la responsabilité. Meta évalue et affine activement les modèles, les forme à des lignes directrices et s’efforce de réduire les préjugés.

Des mécanismes de retour d’information, des algorithmes pour filtrer les contenus nuisibles et la collaboration avec des chercheurs en sécurité contribuent à des améliorations constantes. La protection de la vie privée est primordiale, et Meta n’utilise pas les messages privés pour l’entraînement de l’IA.

Promouvoir la sensibilisation et la transparence

Meta s’assure que les utilisateurs comprennent quand ils interagissent avec l’IA et ses limites. Il publie des “cartes de système” pour expliquer le processus décisionnel de l’IA et fournit des démonstrations interactives. Elle met également en place des marqueurs visibles sur les contenus générés par l’IA, afin d’indiquer clairement qu’ils ont été créés par l’IA.

Tout en travaillant à l’élaboration de normes industrielles pour l’identification des contenus générés par l’IA, Meta lutte activement contre la désinformation à l’aide des technologies de l’IA. Des outils tels que Few-Shot Learner peuvent s’adapter rapidement pour traiter les contenus nuisibles émergents dans plusieurs langues, réduisant ainsi la nécessité de disposer de vastes ensembles de données.

Disponibilité

Les autocollants d’IA sont déployés dans les applications de Meta, et les outils d’édition d’IA, Restyle et Backdrop, arrivent sur Instagram

Meta AI est disponible en version bêta aux États-Unis, offrant des capacités avancées de conversation et de génération d’images

Meta introduit également 28 autres IA en version bêta, chacune avec des intérêts et des personnalités uniques, certaines représentées par des icônes culturelles et des influenceurs.

En outre, Meta prévoit de rendre les IA accessibles aux entreprises et aux créateurs et de mettre en place un AI Studio pour une utilisation plus large à l’avenir.