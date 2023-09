L’outil de Capture d’écran de Windows 11 s’améliore encore

L’une des plus grandes améliorations de Windows 11 est son nouvel outil de Capture d’écran (Snipping Tool), qui a été revu et corrigé. Il est devenu la principale fonction de capture d’écran de Windows 11, accessible en cliquant simplement sur le bouton Impression écran de votre clavier, et il fonctionne mieux que jamais. Aujourd’hui, l’outil bénéficie de quelques ajouts utiles.

Microsoft a introduit une nouvelle mise à jour (version 11.2308.33.0) de l’outil de Capture d’écran pour les Insiders de Windows 11. Cette mise à jour ajoute une toute nouvelle fonctionnalité, appelée Actions de texte, qui vise à rendre l’outil de découpe plus utile pour sélectionner du texte dans les images capturées.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez extraire du texte d’une image de manière transparente, ce qui vous permet notamment de le partager facilement avec d’autres personnes ou de le coller dans d’autres applications.

Pour tester les actions de texte par vous-même (après leur déploiement, en tout cas), il vous suffit de cliquer sur le bouton Actions de texte dans la barre d’outils, qui révèle le texte sélectionnable dans la capture d’écran. Une fois le texte sélectionné, vous pouvez le copier sans effort à l’aide de la souris en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant le bouton « Copier le texte ». Vous pouvez également utiliser le bouton « Copier tout le texte » dans la barre d’outils, ou utiliser des raccourcis clavier tels que Ctrl + A et Ctrl + C pour sélectionner et copier le texte souhaité.

En outre, les actions sur le texte ajoutent une couche de sécurité et de confidentialité à l’outil de Capture d’écran. Une fonction d’expurgation rapide, accessible depuis la barre d’outils, permet de dissimuler automatiquement les informations sensibles, telles que les adresses électroniques et les numéros de téléphone, dans les captures d’écran avant de les partager. En outre, l’outil offre la possibilité d’expurger manuellement des portions de texte spécifiques. En sélectionnant le texte et en utilisant l’option Rédiger le texte du menu contextuel, les utilisateurs peuvent masquer efficacement le texte choisi, garantissant ainsi la protection des informations confidentielles.

Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les Windows Insiders, ce qui signifie qu’elle devrait être déployée sur tous les PC sous Windows 11 dans les semaines et les mois à venir.