Fin d’ère pour Skype for Business : Microsoft Teams Rooms prend la relève

Microsoft a officiellement retiré le support de Skype for Business, suite à une annonce de dépréciation faite lors d’une mise à jour en novembre 2023. Les utilisateurs ne peuvent plus accéder aux serveurs Skype for Business, ni aux paramètres XML du logiciel, et les fonctionnalités de support pour les réunions par Skype for Business sont désormais inaccessibles.

Dans le cadre de cette transition, Microsoft déploie la mise à jour 5.0.111.0 de Salles Microsoft Teams, qui vient remplacer Skype for Business. Cette nouvelle version promet plusieurs fonctionnalités attendues, bien que le support vidéo 4K ne soit pas encore disponible pour Salles Teams malgré la compatibilité annoncée avec les écrans 4K.

Parmi les nouveautés notables, on retrouve l’ajout d’options linguistiques dans Salles Rooms, la possibilité de rejoindre des réunions via un QR code et l’affichage des chats de réunion en vue galerie par défaut sur le bureau Windows, facilitant ainsi la référence.

La mise à jour est accessible pour tous les environnements Teams à l’exception des clients GCC-High. Les utilisateurs peuvent obtenir cette mise à jour via le Microsoft Store ou de manière manuelle. Davantage de détails sur la version 5.0.111.0 de Salles Microsoft Teams sont disponibles sur le site Web de Microsoft.

Skype pour les consommateurs généraux reste, pour l’instant, hors de portée de la retraite, tandis que Teams continue de se moderniser pour répondre aux évolutions du secteur, avec des mises à jour pour les particuliers et les entreprises.

Bye Skype for Business, Teams prend la relève

Au cours de l’année écoulée, Microsoft a introduit des fonctionnalités comme GroupMe, un pendant de Discord dans l’écosystème Teams permettant aux utilisateurs de découvrir des personnes et d’effectuer des appels via la fonction gratuite, souvent utilisée dans les contextes universitaires.

Une autre fonctionnalité gratuite nommée Communautés intègre des aspects générés par IA avec le support de Microsoft Designer et permet la planification collaborative dans un espace distant. Cette fonctionnalité est également promue auprès des clients de Microsoft 365 Personnel et Famille, ciblant divers intérêts spéciaux tels que la parentalité, les jeux, le jardinage, la technologie et le travail à distance.