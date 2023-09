OnePlus annonce le lancement prochain de sa OnePlus Pad Go en Inde !

Plus tôt cette année, OnePlus a dit bonjour à sa première tablette, la OnePlus Pad, qui peut sans risque être une option décente avec un écran d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, un chipset MediaTek Dimensity 9000, et plus encore à moins de 500 euros. Et maintenant, la société prévoit une tablette légèrement abordable, probablement appelée OnePlus Pad Go pour rivaliser avec Realme, OPPO, et plus encore. Il semble que cela se produira bientôt, car elle a maintenant commencé à teaser l’appareil en Inde !

OnePlus a récemment posté sur X (anciennement Twitter) à propos d’un nouvel appareil avec le slogan « What’s work without a little play! » (Qu’est-ce que le travail sans un peu de jeu !). Cela ressemble à une tablette, mais l’entreprise n’a rien mentionné et vous demande de deviner. Il pourrait très probablement s’agir de la rumeur OnePlus Pad Go, qui sera une offre abordable.

What’s work without a little play! Take a guess.#AllPlayAllDay pic.twitter.com/FrX0Lct3Zh — OnePlus India (@OnePlus_IN) September 14, 2023

Il y a un microsite dédié pour cela aussi, ce qui signifie que le lancement est proche. Cependant, une récente déclaration de Yogesh Brar relayée par MySmartPrice révèle que la OnePlus Pad Go sera lancée en janvier 2024. Cela pourrait très probablement se produire en même temps que le OnePlus 12 et le OnePlus 12R. Cela semble assez confus, mais étant donné que les teasers officiels ont commencé à arriver, il pourrait y avoir un changement de plans.

Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera la OnePlus Pad Go. D’après le teaser, elle reprendra le design de la OnePlus Pad et sera dotée d’une caméra circulaire distinctive placée au centre. On peut également s’attendre à un bord plat et à un design léger.

Une version moins puissante que la OnePlus Pad

En ce qui concerne les spécifications, la Pad Go pourrait être une version moins véloce de la OnePlus Pad et être équipée d’un chipset de milieu de gamme et peut-être d’un écran et d’une batterie plus petits. Cela dit, nous n’avons aucune idée de la forme que prendra la deuxième tablette de OnePlus.

Nous aurons plus de détails sur la prochaine tablette de OnePlus (ou tout autre chose, le cas échéant) dès que OnePlus publiera quelque chose de nouveau.