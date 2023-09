WhatsApp devrait permettre la prise en charge des avatars lors des appels vidéo

L’année dernière, WhatsApp a obtenu la possibilité d’envoyer et de créer des avatars pour des conversations plus intéressantes avec les gens. Cette fonctionnalité devrait maintenant faire l’objet d’une mise à jour et s’étendre aux appels vidéo sur la plateforme appartenant à Meta. Voici ce que cela signifie.

WhatsApp teste la nouvelle version bêta de la mise à jour Android 2.23.19.14, qui introduit la nouvelle fonctionnalité d’appel vidéo par avatar. Cela signifie essentiellement que vous pourrez utiliser votre avatar WhatsApp pendant les appels vidéo, ce qui rendra les choses plus amusantes.

Pour rappel, cette fonctionnalité est en préparation depuis l’année dernière et il semble que son introduction officielle soit proche. La fonction imitera la fonctionnalité déjà disponible sur FaceTime d’Apple et même Zoom, à savoir la possibilité de remplacer votre visage par votre Memoji ou plusieurs emojis.

Il est dit que lorsque vous utilisez des avatars pendant les appels vidéo, ils s’appliquent à votre visage et copient vos mouvements et expressions faciales pour rendre les appels plus interactifs. Un bouton Avatar sera disponible dans l’écran d’appel et vous pourrez taper dessus pour l’appliquer. Vous aurez la possibilité de revenir à votre apparence sans avatar à tout moment. Les appels vidéo par avatar resteront chiffrés de bout en bout, tout comme les appels vidéo classiques.

Cette fonctionnalité est actuellement testée par quelques bêta-testeurs et il reste à voir quand elle sera disponible pour un plus grand nombre de personnes dans le cadre de la mise à jour stable. Puisque nous en entendons à nouveau parler, nous nous attendons à ce que cela se produise assez rapidement. De plus, il pourrait atteindre Instagram et même Messenger étant donné que Meta a des caractéristiques communes pour les trois plateformes.

Je vous tiendrais au courant lorsque WhatsApp publiera quelque chose de concret.