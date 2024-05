Microsoft prépare un Xbox Games Showcase épique le 9 juin

Microsoft a fixé la date de son Xbox Games Showcase en juin. La société annonce également un Direct qui suivra immédiatement le showcase, mais ne dira pas encore de quoi il s’agit.

Le Xbox Games Showcase reviendra le 9 juin à 19 heures, heure de Paris. Comme toutes ses présentations, Microsoft prévoit de les diffuser sur YouTube, Twitch et Facebook, mais elle offrira également des billets pour assister au spectacle en personne via le Xbox FanFest.

Selon l’article du Xbox Wire annonçant le livestream, il s’agit du « premier showcase de Microsoft présentant des jeux issus de notre portefeuille de studios (Activision, Blizzard, Bethesda et Xbox Game Studios), ainsi que des titres de nos partenaires tiers ».

La gamme Xbox est très riche pour le second semestre 2024. Le plus grand mystère qui entoure actuellement la présentation est de savoir quel jeu non annoncé occupera le créneau du Direct qui suivra immédiatement la présentation du jeu Xbox. L’année dernière, ce créneau a été attribué à Starfield, alors quel que soit le jeu, il aura beaucoup à faire.

Le « Redacted Direct », comme Microsoft l’appelle actuellement, commencera juste après la fin du Xbox Game Showcase. L’article du Xbox Wire laisse entendre qu’il s’agira d’une « plongée spéciale dans le prochain volet d’une franchise bien-aimée ». Les candidats les plus probables pour un tel événement seraient un nouveau jeu Gears ou Call of Duty, mais pour l’instant, nous devons attendre une annonce officielle de Xbox, Bethesda ou Activision Blizzard. Black Ops Gulf War devrait être la suite de Call of Duty en 2024 et Treyarch en dirigera le développement.

Qu’y a-t-il d’autre à découvrir lors du Xbox Games Showcase ?

L’extension Shattered Space de Starfield semble très probable. Parmi les autres jeux en cours de développement figurent Indiana Jones et le Cercle ancien (Bethesda Softworks) et Everwild, un jeu d’aventure de Rare. Il y a aussi Senua’s Saga : Hellblade 2 et Avowed à considérer, peut-être même Ara : History Untold et Visions of Mana.

Le Xbox Games Showcase, suivi du Redacted Direct, débutera à 19 heures, heure française, le 9 juin.