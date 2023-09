La France pourrait obliger Apple à rappeler tous les iPhone 12 en raison de problèmes de radiations

Avec le lancement de l’iPhone 15, Apple a déjà réduit son portefeuille dans le monde entier, l’iPhone 12 n’étant plus officiellement vendu par l’entreprise. Toutefois, cette décision réglementaire affecterait tout stock résiduel en France, y compris les opérateurs et les revendeurs tiers.

Comme l’a annoncé l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), Apple n’est plus autorisé à vendre l’iPhone 12 en France. L’autorité de régulation des radiofréquences du pays a présenté à l’entreprise une mise en demeure de retirer le modèle de la vente et de mettre en conformité les unités d’iPhone 12 déjà vendues dans la région . En effet, l’iPhone 12 dépasse les limites de DAS spécifiées par la réglementation française.