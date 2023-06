Apple vient-elle de transformer l’iPhone en écran connecté avec iOS 17 ?

En dehors du contrôle de la maison connectée, StandBy avec iOS 17 peut également être utilisé pour afficher l’heure et la date, ainsi que des widgets de calendrier et de météo . La veille est conçue pour fonctionner au mieux avec un iPhone en orientation paysage, et Apple explique comment le système tire parti de l’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro.

Je pense que l’une des fonctionnalités les plus populaires de StandBy sera le contrôle de la maison connectée . La nouvelle interface comprend un widget qui affiche des boutons pour contrôler vos appareils de la maison connectés et les appareils Apple HomeKit.

Présentée lors de la keynote d’ouverture de la Worldwide Developer Conference 2023 d’Apple, StandBy est une toute nouvelle fonctionnalité d’iOS 17, qui est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et sera accessible au public plus tard dans l’année.