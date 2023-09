Google publie Android 14 Beta 5.3, alors que la version stable d’Android 14 est encore retardée

S’agit-il de la dernière mise à jour bêta ? La prochaine mise à jour d’Android 14 sera-t-elle la très attendue version stable d’Android 14 ? Tout le monde s’attendait à ce que la mise à jour finale soit publiée en août. Mais il est certain que cela doit être — juste doit être — la dernière mise à jour de la version bêta d’Android 14. À ce stade, on peut simplement dire que la version stable d’Android 14 peut arriver à tout moment.

Comme il s’agit d’un « patch » de Google, l’accent est mis sur les corrections de bugs, et il y en a un certain nombre :