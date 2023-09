Le nouveau I-2 de Polaroid est l’appareil photo instantané le plus performant

Polaroid a annoncé aujourd’hui un nouvel appareil photo instantané haut de gamme, le Polaroid I-2. Promettant d’allier l’expérience analogique traditionnelle à la technologie moderne des appareils photo, le I-2 est conçu comme un produit haut de gamme.

Avec un prix de 699,99 euros, le I-2 dépasse de loin les appareils photo instantanés Polaroid Instant Now et Now+. Pour ce prix relativement élevé, les photographes bénéficient de l’objectif le plus net de Polaroid, de commandes manuelles intégrées et d’un système autofocus LiDAR (détection et télémétrie par ondes lumineuses).

« Depuis longtemps, nous rêvions de fabriquer un appareil photo Polaroid haut de gamme et d’offrir au public un plus grand choix dans le monde de la photographie analogique — un choix dont de nombreux photographes passionnés nous ont dit qu’ils avaient envie », déclare Oskar Smolokowski, PDG de Polaroid. « Pour développer le I-2, nous avons élargi notre équipe d’ingénieurs et passé plus de quatre ans à concevoir et à peaufiner chaque élément. C’est l’appareil photo le plus performant que nous ayons jamais fabriqué et un véritable jalon dans notre parcours ».

Le I-2 est doté d’un objectif autofocus à trois éléments qui, selon Polaroid, devrait produire des photos plus nettes que n’importe quel autre appareil photo instantané. Par ailleurs, le capteur LiDAR (détection et télémétrie par la lumière) devrait permettre d’ajuster automatiquement l’objectif en fonction de la distance à laquelle se trouve le sujet, même dans des conditions de faible luminosité, ce qui permettra une mise au point plus précise. C’est beaucoup de technologie pour un appareil qui utilise un système de film instantané vieux de plusieurs dizaines d’années.

Le nouvel objectif pourrait, dans une certaine mesure, répondre à l’une de mes bêtes noires en ce qui concerne les appareils photo instantanés de Polaroid. Traditionnellement, les appareils photo instantanés Polaroid ont tendance à produire des photos qui ne sont pas particulièrement claires par rapport à leurs rivaux Fujifilm, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

Un nouvel objectif autofocus

Le nouvel objectif autofocus est donc à l’origine d’une grande partie des performances promises par l’appareil. L’objectif f/8 à trois éléments a été conçu en collaboration avec des ingénieurs optiques japonais ayant des décennies d’expérience dans le développement de produits analogiques de premier plan. L’appareil peut faire la mise au point de 0,4 mètre à l’infini grâce au moteur pas à pas de l’objectif. L’objectif de 98 mm offre un champ de vision équivalent à celui d’un objectif de 38 mm sur un appareil photo plein format, grâce à la taille du film instantané Polaroid. L’objectif comprend un filetage de filtre de 49 mm.

Polaroid a également ajouté un petit écran externe et des commandes permettant de régler manuellement la vitesse d’obturation, l’ouverture, la luminosité et les modes de prise de vue à partir de l’appareil lui-même.

Le Polaroid I-2 tente également de se différencier du reste de la gamme en offrant une compatibilité avec les films i-Type, 600 et SX-70. Pour le reste, le I-2 est analogue au Polaroid Now Plus, avec la prise en charge du Bluetooth et une application permettant de contrôler l’appareil à distance.

À l’occasion de la sortie du I-2, Polaroid a fait appel à des artistes pour une campagne intitulée « Imperfectionists » qui célèbre la beauté et l’imprévisibilité de la photographie instantanée. Coco Capitán, Kotori Kawashima et Max Siedentopf ont été les premiers photographes à essayer le Polaroid I-2.