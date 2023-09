Vous attendez la version stable d’Android 14 de Google ? Vous devez attendre

Tout le monde s’attendait à ce que Google publie sa dernière mise à jour mensuelle pour les appareils Android (éligibles) ce mardi. Mais comme nous sommes en septembre, le monde de la technologie mobile s’attendait à une annonce et à un déploiement plus importants que la traditionnelle collection de correctifs de sécurité, de corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités mineures.

Malheureusement, il semble que Android 14 ne soit pas encore prêt pour le primetime pour des raisons inconnues, et le déploiement stable de la dernière version du système d’exploitation pourrait avoir été repoussé de pas moins de quatre semaines. Bien qu’il ne soit pas tout à fait déontologique de parler d’un retard alors que Google n’a pas officiellement confirmé de date de sortie, toutes les preuves pointaient dans une direction claire.

Selon Mishaal Rahman, qui pourrait être l’employé non Google le mieux informé sur tout ce qui concerne Android sur la surface de la Terre, le 5 septembre était en fait la date prévue par le géant de la recherche pour la sortie officielle de sa prochaine version de l’OS mobile « FAR out in advance ».

To be clear: Google didn’t originally plan for the AOSP release of Android 14 to land on the Pixel 8 launch day.

September 5, 2023 was the date they had planned FAR out in advance.

I don’t know exactly why there’s been a delay, so I can only speculate.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 5, 2023