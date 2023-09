Apple publie des mises à jour pour l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch qu’il faut installer dès maintenant

Apple a publié aujourd’hui plusieurs mises à jour de sécurité, dont iOS et iPadOS 16.6.1 et watchOS 9.6.2. Toutes ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité. Commençons par la mise à jour vers iOS 16.6.1 et iPadOS 16.6.1. Le premier correctif concerne le framework Image I/O qui permet aux applications de lire et d’écrire la plupart des formats de fichiers image. Avec la vulnérabilité découverte, une image malveillante pourrait permettre à un attaquant d’exécuter n’importe quel programme ou code sur un appareil ciblé. Apple dit être au courant de rapports selon lesquels cette vulnérabilité « pourrait avoir été activement exploitée ».

La mise à jour est disponible pour l’iPhone 8 et les versions ultérieures, l’iPad Pro (tous les modèles), l’iPad Air de 3e génération et les versions ultérieures, l’iPad de 5e génération et les versions ultérieures, et l’iPad mini de 5e génération et les versions ultérieures. Apple indique qu’un problème de débordement de mémoire tampon a été résolu avec une gestion améliorée de la mémoire pour corriger la vulnérabilité.

La mise à jour iOS 16.6.1 et la mise à jour iPadOS 16.6.1 corrigent également un problème avec le Wallet. « Une pièce jointe malicieusement conçue » pourrait permettre à un attaquant d’exécuter n’importe quel programme ou code sur un appareil ciblé. Une fois de plus, Apple déclare être au courant de rapports indiquant que cette vulnérabilité a été activement exploitée. Un problème de validation a été résolu avec une logique améliorée pour corriger la faille.

Pour mettre à jour votre iPhone ou votre iPad, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et suivez les instructions.

Faites la mise à jour au plus vite !

En ce qui concerne watchOS 9.6.2, le même problème avec le Wallet que l’on trouve sur l’iPhone et l’iPad est une vulnérabilité sur l’Apple Watch. La mise à jour de votre Apple Watch Series 4 ou d’une version ultérieure corrigera la vulnérabilité de la montre. Il est important de mettre à jour votre montre car si cette faille est exploitée, elle pourrait permettre à un pirate d’exécuter n’importe quel programme ou code sur une Apple Watch ciblée.

Pour installer la mise à jour, assurez-vous que votre Apple Watch est connectée à son chargeur et qu’elle se trouve à portée de votre iPhone équipé d’une connexion Wi-Fi. Une fois que la montre est chargée à 50 %, la mise à jour est lancée. Ne retirez pas la montre du chargeur tant que la mise à jour n’est pas terminée.

Vous pouvez prendre le temps de mettre à jour vos appareils dès maintenant.