Contrairement à l’année dernière, iOS 17 et iPadOS 17 seront publiés en même temps

Et si vous avez des parents inquiets, une nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 alertera votre mère, votre père, les autres membres de votre famille et vos amis lorsque vous arriverez à destination. Bien sûr, tous doivent avoir un iPhone fonctionnant sous iOS 17.

Selon Mark Gurman de Bloomberg , Apple s’efforce de nous faciliter la vie cette année en établissant son calendrier de publication pour permettre la sortie simultanée d’iOS 17 et d’iPadOS 17 . L’année dernière, Apple a publié iOS 16 le 12 septembre, cinq jours après l’introduction de la gamme d’iPhone 14. La sortie d’iPadOS 16 n’a eu lieu que le 24 octobre. Le retard a été causé par des changements qu’Apple a dû apporter à ses applications multitâches Stage Manager et à son organiseur de fenêtres.