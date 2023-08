Apple annoncera l’iPhone 15 et l’Apple Watch 9 le 12 septembre !

C’est officiel. Après des mois et des mois de spéculation, nous savons désormais quand Apple annoncera sa dernière gamme d’iPhone, d’Apple Watch et bien plus encore. Le 29 août, Apple a envoyé des invitations à la presse pour son dernier événement, qui devrait avoir lieu le 12 septembre 2023. Celui-ci permettra de mettre en exergue la série d’iPhone 15 et l’Apple Watch Series 9.

L’invitation montre le logo Apple en haut, stylisé avec ce qui ressemble à des grains de sable dans des couleurs grises, bleues et argentées. Il s’agit très certainement d’un clin d’œil à l’iPhone 15 Pro, qui, selon les rumeurs, devrait être disponible en noir, argent, gris et bleu cette année. Sous le logo Apple, un texte de couleur similaire indique « Wonderlust » (« L’envie d’émerveillement »).

Outre le logo et la phrase Wonderlust, l’invitation confirme que l’événement débutera le 12 septembre à 19 heures, heure de Paris. Il sera diffusé en direct sur le site Web d’Apple, mais vous devriez également pouvoir le regarder sur YouTube ou l’application Apple TV.

iPhone 15 en pagaille !

En ce qui concerne ce que nous attendons de ce dernier événement Apple, la star du spectacle sera très certainement la gamme iPhone 15. Cette année, la famille iPhone devrait se composer de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus et de l’iPhone 15 Pro. Nous attendons également l’iPhone 15 Pro Max, bien qu’il puisse être appelé iPhone 15 Ultra.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient ressembler à l’iPhone 14, à quelques différences près. Les grands changements de cette année seront probablement les ports USB-C pour les quatre smartphones, un nouveau bouton Action pour remplacer le bouton muet, et la Dynamic Island disponible sur les quatre modèles.

Quant aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ils pourraient connaître des changements plus importants. Selon les rumeurs, ces smartphones haut de gamme seraient dotés d’un cadre en titane, d’une bordure plus fine, d’une caméra plus performante. Mais ces améliorations pourraient également s’accompagner d’une augmentation du prix, et vous devrez donc vous préparer à un choc tarifaire.

En ce qui concerne les Apple Watch, Apple devrait présenter de nouvelles smartwatches Series 9 avec des écrans de 41 et 45 millimètres, ainsi qu’une nouvelle version de l’Apple Watch Ultra.