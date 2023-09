La DJI Pocket 3 pourrait se vanter d’un écran beaucoup plus grand

Nous commencions à perdre espoir de voir un jour un successeur à la DJI Pocket 2, mais une photo divulguée par une source fiable semble montrer la Pocket 3 dans la nature, et arborant un nouvel écran LCD.

Igo Bogdanov (@Quadro_News) a partagé l’image sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) avec la simple légende « Comme c’est intéressant, DJI teste la Pocket 3 après tout », ainsi que la photo qui semble montrer un employé de DJI en train d’utiliser la caméra, et son écran arrière plus grand.

En regardant de près, l’écran est en format paysage, ce qui signifie qu’il dépasse de la forme en bâton de la série de caméras Pocket. L’image ne montre pas clairement si l’écran est fixé dans cette position ou non, ni s’il a un impact sur la manipulation de la caméra, mais il s’agit d’une évolution intéressante du design de la série.

C’est tout ce que nous avons à dire pour l’instant, mais la confirmation apparente que la Pocket 3 est en préparation, ainsi que le lancement récent de la Osmo Action 4 et ses performances nettement améliorées qui pourraient également trouver leur place dans la Pocket 3, nous donnent de nombreuses raisons de nous réjouir.

La dernière technologie de l’Osmo Action 4 ?

Depuis que nous avons commencé à partager des rumeurs sur la DJI Pocket 3, le fabricant de drones a lancé l’excellente Osmo Action 4, une rivale convaincante de GoPro pour être considérée comme la meilleure caméra d’action et sans doute la caméra à emporter avec soi en vacances.

Certains diront que l’efficacité de la stabilisation interne de la Action 4 rend inutile l’utilisation d’une caméra stabilisée par un cardan comme la potentielle Pocket 3. Cependant, les fans de la série Pocket peuvent pousser un soupir de soulagement en voyant que DJI semble travailler sur un nouveau modèle. De plus, la dernière caméra Osmo peut nous donner des indices supplémentaires sur les technologies que nous pourrions voir à l’intérieur d’une Pocket 3.

D’après les images qui ont fuité, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la Pocket 3 hérite du même capteur que la Osmo, et non du capteur de 1 pouce que certains espéraient et qui devrait être logé dans un boîtier beaucoup plus grand.