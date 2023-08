Le Galaxy S23 FE, la Tab S9 FE, les Buds 3 et le SmartTag 2 seront lancés au 4e trimestre 2023

Samsung a lancé sept nouveaux produits lors de son événement Galaxy Unpacked le mois dernier. Cependant, la société n’en a pas fini avec les nouveaux lancements et prévoit de lancer quelques nouvelles tablettes, un smartphone et quelques dispositifs portables. Cependant, ils ne seront pas lancés lors de l’événement IFA 2023.

La firme sud-coréenne prévoit de lancer le Galaxy S23 FE, le Galaxy Tab S9, le Galaxy Tab S9 FE+, le Galaxy Buds 3 et le Galaxy SmartTag 2 avant la fin de l’année, selon l’informateur Max Jambor.

Samsungs #GalaxyS23FE, #GalaxyTabS9FE and other FE products as well as other IoT products will be launched sometime later this year in Q4 and not at IFA (Internationale Funk Ausstellung) in Berlin as some might think—just keep that in mind pic.twitter.com/znTkb3DOQD —Max Jambor (@MaxJmb) August 29, 2023

Ces produits sont des versions moins chères de leurs modèles phares, mais dont les prix ont été revus à la baisse.

Galaxy S23 FE : caractéristiques

Selon les rumeurs, le Galaxy S23 FE serait doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, du processeur Exynos 2200, de 8 Go de RAM, de 128 Go/256 Go de stockage, de haut-parleurs stéréo et d’un indice IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Le smartphone serait équipé d’une caméra selfie de 10 mégapixels, d’une caméra arrière principale de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels et d’une caméra téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x.

Selon les rapports précédents, le Galaxy S23 FE sera doté d’une batterie de 4 500 mAh et d’une fonction de charge rapide de 25 W. Il devrait également disposer d’une fonction de charge rapide de 15 W. Il devrait également être doté d’un système de charge sans fil rapide de 15 W et d’un système de chargement sans fil inversé de 4,5 W. Il dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, de la 5G, du GPS, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du NFC et d’un port USB Type-C.

Il fonctionnera avec One UI 5.1.1, basé sur Android 13, dès sa sortie de la boîte.

Galaxy Tab S9 FE & Tab S9 FE+ : caractéristiques

La Galaxy Tab S9 FE et la Galaxy Tab S9 FE+ utilisent toutes deux le même processeur Exynos 1380, 8 Go/12 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage et un emplacement pour carte microSD.

La Galaxy Tab S9 FE dispose d’un écran de 10,9 pouces et d’une seule caméra arrière, tandis que la Galaxy Tab S9 FE+ dispose d’un écran de 12,4 pouces et d’une double caméra arrière. Au lieu de l’AMOLED, Samsung pourrait utiliser des panneaux LCD sur les deux tablettes afin de donner un petit coup de pouce à ses marges.

Les deux tablettes sont équipées d’un stylet S Pen, de haut-parleurs stéréo et d’Android 13. La caméra à l’arrière de la tablette Galaxy Tab S9 FE sera de 13 mégapixels et une caméra de 12 mégapixels sera à l’avant.

Galaxy Buds 3 et Galaxy SmartTag 2 : caractéristiques

Les Galaxy Buds 3 devaient être lancés en même temps que le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5, mais cela ne s’est jamais produit. Les prochains écouteurs devraient être dotés d’une version plus récente de Bluetooth et prendre en charge l’audio LE. On ne sait pas grand-chose d’autre sur ces écouteurs.

Le Galaxy SmartTag 2 intègre le Bluetooth 5.3, l’UWB et est conforme à la norme IP68. Le premier SmartTag, sorti en 2021, utilisait le Bluetooth LE pour aider les utilisateurs à retrouver des objets perdus, volés ou manquants. Samsung a ensuite lancé le SmartTag+, qui a ajouté la technologie Ultra Wideband (UWB) afin de fournir une localisation plus précise de l’objet suivi. Le SmartTag 2 utilisera à la fois le Bluetooth et l’UWB pour aider les utilisateurs à localiser plus rapidement et plus précisément l’objet manquant.