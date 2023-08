Une fuite de la Sonos Move 2 montre la nouvelle couleur et le nouveau design de l’enceinte sans fil

L’une des améliorations les plus notables annoncées par les rumeurs est une autonomie de 24 heures, contre 10 heures pour la Move originale . C’est plus du double, donc tout le mérite revient aux ingénieurs de Sonos s’ils ont réussi à faire ça.

Bien que le design n’ait pas radicalement changé, il y a maintenant une option de connexion USB-C à l’arrière (qui nécessitera un adaptateur), et un curseur de volume à commande tactile sur le dessus . Ces deux modifications s’inspirent des enceintes Sonos Era 100 et Era 300 récemment lancées sur le marché.

La couleur vert olive que l’on peut voir sur ces clichés a fait l’objet d’une première fuite au début du mois. Nous nous attendons à ce qu’une option noire standard soit également disponible, et peut-être une blanche, en plus de la verte — la première génération de la Sonos Move est disponible en noir ou en blanc.

La successeure de la Sonos Move, qui a été lancée en 2019, est apparemment prévue pour un lancement en septembre 2023 — et nous avons maintenant une poignée d’images fuitées montrant le design mis à jour et la nouvelle option de couleur verte.