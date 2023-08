Samsung Galaxy Z Flip 5 : déballage et premières impressions

Samsung a lancé le Galaxy Z Flip 5, qui succède au Z Flip 4 de l’année dernière. Il s’agit d’une mise à jour majeure avec une nouvelle charnière, un écran plus grand et une puce plus puissante. Avant de vous donner mon avis complet sur ce nouveau smartphone à clapet, voici l’unboxing et les premières impressions concernant le Galaxy Z Flip 5.

Contenu de la boîte

Samsung Galaxy Z Flip 5 8 Go + 256 Go en couleur vert d’eau

Câble USB Type-C vers C

Outil d’éjection de la carte SIM

Manuel de l’utilisateur

Les spécifications et prise en main

Le Galaxy Z Flip 5 est doté d’un grand écran principal Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 6,7 pouces au format 22:9, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, et une résolution full HD+, comme le Z Flip 4. Alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy de Qualcomm, le smartphone dispose de 8 Go de RAM.

À l’intérieur, le smartphone loge une caméra de 10 mégapixels, et vous pouvez voir la grille de l’écouteur sur le bord supérieur qui sert de haut-parleur secondaire.

Le Galaxy Z Flip 5 est toujours doté d’un cadre en aluminium armé avec une finition brillante. Il est doté d’une nouvelle charnière Flex avec un module de charnière intégré qui présente une structure à double rail, diffusant les impacts externes, et il est désormais plus fin (15,1 mm) lorsqu’il est plié.

Le bouton d’alimentation avec le capteur d’empreintes digitales intégré, et les bascules de volume sont sur la gauche, l’emplacement SIM est présent sur la gauche, le microphone principal, le port USB Type-C, et la grille du haut-parleur sont sur le bas, et le microphone secondaire est sur le haut.

Il bénéficie d’un indice de résistance à l’eau IPX8 et d’une nouvelle protection Gorilla Glass Victus 2 de Corning sur la fenêtre Flex et la couverture arrière. Outre la couleur vert d’eau, le téléphone est également disponible dans les couleurs crème, graphite et lavande.

L’écran extérieur est le point fort

Le principal point fort est l’écran extérieur, qui est maintenant 3,78x plus grand que le Flip 4, à 3,4 pouces. L’écran Super AMOLED a toujours un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais il est désormais plus lumineux, offrant une luminosité maximale de 1600 nits.

L’écran extérieur étant plus grand, il est possible d’ajouter plusieurs widgets et d’exécuter des applications telles que YouTube et Netflix. Vous pouvez passer d’un widget à l’autre instantanément en pinçant l’écran grâce à la fonction Vue multi-widgets. L’appareil est également doté de réglages rapides qui vous permettent de consulter l’historique des appels, de répondre à des textes à l’aide de la fonction Réponse rapide avec un clavier complet et de consulter l’historique des discussions. Vous pouvez également accéder à Samsung Wallet.

Le smartphone conserve une batterie d’une capacité de 3 700 mAh avec une charge rapide de 25 W et une charge sans fil Qi de 15 W.

Le Z Flip 5 conserve la caméra principale de 12 mégapixels et la caméra ultra-large de 12 mégapixels, mais avec le nouvel ISP, il offre des capacités améliorées de photographie nocturne et réduit le bruit dans les images à faible luminosité tout en améliorant les détails et la tonalité des couleurs, selon l’entreprise. Voici quelques exemples de la caméra.

Le Galaxy Z Flip 5 est proposé à partir de 1 199 euros pour le modèle 256 Go. Dans le cadre de l’offre de lancement, les personnes qui précommandent le smartphone recevront 100 euros de bonus reprise et des Galaxy Buds2 Pro.