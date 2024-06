Samsung confirme son Galaxy Unpacked à Paris le 10 juillet

Les fans de Samsung peuvent commencer à se réjouir. La date officielle du prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung a enfin été annoncée. Après des semaines de rumeurs, l’attente touche à sa fin.

Samsung a confirmé que le Galaxy Unpacked de cet été se tiendra le mercredi 10 juillet à Paris. Cet événement se déroule un peu plus tôt que d’habitude (l’édition de l’année dernière ayant eu lieu le 26 juillet). Samsung décrit Paris comme un lieu où la culture historique et iconique se rencontrent pour inspirer tous ceux qui visitent, créant ainsi le cadre ultime pour le déploiement des dernières innovations de Samsung.

Le Galaxy Unpacked débutera officiellement à 15 heures, heure de Paris, le 10 juillet. Pour ceux qui ne pourront pas assister en personne, Samsung diffusera l’événement en direct sur son site Web et sa chaîne YouTube. Le teaser de l’événement suggère l’annonce d’un smartphone pliable avec le logo Galaxy AI de Samsung, ce qui nous donne une idée assez précise de ce à quoi nous attendre.

Quoi attendre du Galaxy Unpacked 2024 ?

Bien que les détails exacts des nouveaux appareils Galaxy restent confidentiels, l’événement de Paris promet d’être une vitrine importante pour les dernières avancées de Samsung en matière d’IA et de technologie mobile. L’accent mis sur l’IA suggère que nous pourrions voir de nouvelles fonctionnalités et capacités dans la prochaine génération d’appareils Galaxy, tout comme nous l’avons fait plus tôt cette année avec le Galaxy S24 Ultra.

Les rumeurs et spéculations suggèrent une multitude de nouveautés pour cet Unpacked. Les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 devraient être les annonces principales en matière de smartphones. Bien que des murmures évoquent un Galaxy Z Fold 6 Ultra, il n’est pas encore certain si cela se concrétisera. D’autres annonces probables incluent la Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch Ultra et la Galaxy Ring. Il est également possible que Samsung présente une nouvelle série de tablettes Galaxy S10, mais cette information reste à confirmer.

Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 devraient apporter des améliorations mineures par rapport à leurs prédécesseurs, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. La Galaxy Watch 7 semble également être une mise à jour modeste. Cependant, la Galaxy Watch Ultra sera plus intéressante, étant la première montre Galaxy à porter le nom Ultra.

De plus, le lancement officiel de la première bague connectée de Samsung est très attendu.

Pour les passionnés de technologie et les fans de Samsung, l’événement Galaxy Unpacked du 10 juillet est une date à marquer sur le calendrier. Il sera intéressant de voir ce que Samsung a en réserve et comment ces nouveaux produits et fonctionnalités façonneront l’avenir de la technologie mobile.