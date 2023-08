by

Les détails de la montre connectée et des écouteurs CMF by Nothing ont été divulgués

Au début du mois, Nothing a annoncé sa sous-marque CMF, qui devrait dévoiler sa première smartwatch et ses écouteurs entièrement sans fil dans le courant de l’année. Bien que nous n’ayons pas encore de détails précis à ce sujet, nous avons obtenu quelques informations sur ces produits et même sur le chargeur GaN qui fait l’objet de rumeurs.

D’après des images de produits ayant fait l’objet d’une fuite (partagées par TechLeaksZone sur X, anciennement Twitter), il apparaît que la sous-marque CMF lancera une smartwatch, une paire d’écouteurs et un adaptateur GaN le 26 septembre en Inde. Ces produits viseront un niveau de prix beaucoup plus abordable, ce qui « permettra de combler le fossé dans le segment de valeur avec des produits de meilleure qualité qui offrent un design propre et intemporel ».

Tous ces produits adoptent la couleur orange, qui pourrait être essentielle à l’identité de la marque, tout comme un design semi-transparent l’est pour Nothing.

La smartwatch pourrait s’appeler Watch Pro et ressembler à l’Apple Watch. Elle serait dotée d’un écran carré AMOLED « ultra large » de 1,96 pouce, et prendrait en charge l’appel Bluetooth avec la fonction de réduction du bruit de l’IA. Nous pouvons nous attendre à la prise en charge d’un GPS multisystème intégré.

La smartwatch pourrait intégrer un certain nombre de capteurs de santé pour suivre la fréquence cardiaque, la SpO2, le sommeil, etc., ainsi que plus de 100 sports, jusqu’à 13 jours d’autonomie de la batterie, un indice de protection IP68, etc. Son prix pourrait être de 4 500 roupies (environ 50 euros).

Smartwatch, écouteur et chargeur GaN

Quant aux écouteurs, ils pourraient s’appeler Buds Pro et avoir un design intra-auriculaire. Ils devraient prendre en charge l’ANC à 45 dB, les basses dynamiques, les haut-parleurs de 10 mm et offrir jusqu’à 11 heures d’autonomie. Le prix de ces écouteurs pourrait être d’environ 3 500 roupies (environ 40 euros).

Le chargeur GaN pourrait prendre en charge une charge rapide de 65 W et présenter un design compact 3-en-1. Il devrait être compatible avec une plus large gamme de produits et pourrait coûter environ 3 000 roupies (environ 35 euros). C’est un peu cher, surtout pour une nouvelle offre. Nous verrons ce qu’il en est !

Les nouveaux produits CMF seront disponibles sur le site Web CMF.tech. Il convient de noter que Nothing n’a pas encore officialisé les choses et que nous pouvons nous attendre à ce que les détails commencent à arriver bientôt. Étant donné que Nothing a l’habitude de publier constamment des informations, les mises à jour sur les produits CMF pourraient suivre le même chemin.