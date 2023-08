Garmin aiderait Google à lancer un SOS par satellite pour Android dans plus de 150 pays

La fonction SOS par satellite d’Apple, qui a fait couler beaucoup d’encre, fait de plus en plus parler d’elle ces derniers temps. Bloqués dans des endroits reculés sans couverture cellulaire, les propriétaires d’iPhone 14 peuvent (et quand ils en ont besoin, ils le font) entrer en contact avec les services d’urgence par le biais de messages satellites.

Aujourd’hui, Google souhaite se lancer dans le sauvetage en proposant l’option SOS par satellite, avec la présumée aide de Garmin.

Android 14 apportera une sorte de fonction SMS par satellite aux appareils compatibles avec le matériel et Google travaille déjà à la refonte de l’interface de l’application Google Messages. L’utilisateur X (anciennement Twitter) Neïl Rahmouni a repéré des espaces réservés à l’interface utilisateur qui seraient destinés à la prochaine fonction de messagerie par satellite dans Google Messages.

Looks like Google Messages may use Garmin Response for the Satellite Emergency SOS

If true it could mean that Emergency Satellite messages would be available in 150+ countries👀https://t.co/egVqM6JaJV

(1st screen is a mockup, 2nd are the translations found in Google Messages) pic.twitter.com/Rza9BUxJwJ

— Neïl Rahmouni 🐢 (@neil_rahmouni) August 28, 2023