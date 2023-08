Google Messages s’apprête à prendre en charge les SOS d’urgence par satellite

L’application de messagerie très répandue sur les appareils Android, Google Messages, travaille à l’intégration d’une fonction SOS d’urgence par le biais d’une connexion satellite.

Neïl Rahmouni, utilisateur de X (anciennement Twitter), a partagé une capture d’écran révélant l’intention de Google Messages d’inclure la prise en charge de la connectivité par satellite. Des interfaces utilisateur ont notamment été ajoutées pour permettre les conversations et les messages SOS à l’aide de liaisons par satellite.

The Google Messages app is preparing to let you send an emergency SOS over a satellite connection!

Emergency SOS on iPhone has proven to be an incredibly helpful feature, even contributing to saving some lives in the recent Maui wildfire.

Although the emergency SOS activity in … https://t.co/bJkOYFZ3lS

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 17, 2023