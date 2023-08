Sony Xperia 5 V : lancement prévu le 1er septembre

Le smartphone devrait être équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, d’une mémoire vive de 16 ou 12 Go et d’un système de charge rapide de 33 W.

Il a également révélé un port de 3,5 mm, un cadre métallique et des options de couleur en noir, blanc et bleu/gris. Le bouton d’alimentation intègre le capteur d’empreintes digitales, et le smartphone conserve le bouton d’obturation dédié à la caméra.

Cette vidéo montrait deux caméras arrière avec le symbole ZEISS T*, indiquant l’inclusion du revêtement antireflet de l’entreprise. Elle montrait également des bords d’écran en haut et en bas, un écran au format 21:9 et un écran sans encoche . Le cadre supérieur loge la caméra frontale au lieu d’une découpe en poinçon.