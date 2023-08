Le projet de casque de réalité mixte de Google et Samsung connaît des ratés

Baptisé Project Moohan en interne, l’appareil dont on parle a pour objectif d’offrir une expérience immersive de réalité mixte grâce aux capacités de la plateforme Android. Des sources indiquent que ce projet est en cours de développement depuis l’année dernière, ce qui correspond à l’annonce précédente, quelque peu floue, de Google, Samsung et Qualcomm concernant leur intention de collaborer à la création d’une plateforme de réalité mixte.

