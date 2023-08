Parallels Desktop 19 améliore les VM Windows et Linux sur Mac

En prévision de macOS Sonoma, Alludo (anciennement Corel) a lancé Parallels Desktop 19. Le logiciel de virtualisation mis à jour offre plusieurs améliorations intéressantes, dont la prise en charge des VM Linux basées sur ARM avec l’émulation x86-64 et la possibilité d’utiliser la vérification Touch ID dans les VM Windows.

Bien entendu, Parallels Desktop coûte toujours 100 euros par an ou un paiement unique de 130 euros pour une licence perpétuelle. Ceux qui ont acheté une licence perpétuelle pour la version précédente doivent payer 70 euros pour la mise à niveau.

Maintenant que l’utilitaire Bootcamp d’Apple n’est plus qu’un lointain souvenir, Parallels Desktop est le meilleur moyen d’exécuter des distributions Windows, Linux ou même macOS sur un Mac doté d’une puce Apple Silicon. Bien sûr, il s’agit d’un outil de virtualisation, mais il est riche en fonctionnalités et suffisamment puissant pour être utilisé dans un environnement professionnel. Il s’agit en outre de la seule solution autorisée pour la virtualisation de Windows on ARM.

La version 19 de Parallels Desktop inclut quelques améliorations générales, telles que la possibilité d’utiliser Touch ID lors de la connexion à une VM Windows. Vous pouvez également utiliser Touch ID pour vérifier votre identité dans d’autres parties de Windows, bien que la fonction ne remplace pas complètement Windows Hello et ne fonctionnera pas dans certaines applications. En outre, cette mise à jour permet à la résolution d’une VM de changer lorsque vous modifiez la taille de sa fenêtre, et elle ajoute quelques distributions Linux prêtes à l’emploi, telles que Ubuntu 22.04.2, Fedora 38 et Debian 12.

Les améliorations les plus notables de cette mise à jour sont en fait un peu de niches.

Les améliorations notables sont en fait un peu de niches

Parallels Desktop 19 vous permet d’exécuter des VM Linux basées sur ARM avec une émulation x86-64 via Rosetta, ouvrant ainsi la porte à une myriade de logiciels non pris en charge auparavant (et à des opportunités de développement de logiciels). Le logiciel de virtualisation intègre également OpenGL 4.1, ce qui devrait profiter aux ingénieurs, artistes et designers qui utilisent des logiciels de CAO. Alludo indique que VariCAD, Deswik.CAD et Vectorworks Vision 2023 sont des plateformes CAO nouvellement prises en charge.

Bien entendu, Parallels Desktop 19 introduit la compatibilité avec macOS Sonoma. Mais, il abandonne la prise en charge de macOS Monterey 12.6 et des versions antérieures. Si vous essayez d’installer Parallels Desktop 19 sur une version macOS non prise en charge, l’outil d’installation vous donnera une ancienne version de Parallels Desktop.

Vous pouvez acheter une licence de Parallels Desktop 19 à partir de la boutique en ligne de Parallels.