Le casque XR de Samsung (abandonné ?) ressemble à un Apple Vision Pro très abordable

Lors du Galaxy Unpacked en février 2023, Samsung a annoncé qu’elle s’associait à Google et Qualcomm pour développer un casque XR — et si ces fuites sont correctes, nous pourrions avoir un premier aperçu de ses efforts jusqu’à présent. Enfin, en quelque sorte.

On sait très peu de choses sur les derniers efforts de Samsung en matière de XR, mais on s’attend à ce qu’il s’agisse d’un appareil autonome plutôt que d’un dispositif alimenté par des smartphones comme ses anciens casques Gear VR. Cette nouvelle fuite de prototype (en supposant qu’elle soit réelle) nous donne un aperçu de la philosophie de conception de Samsung, bien que, selon les fuites, il ne s’agisse pas d’un prototype en cours de développement. Il s’agit plutôt du prototype sur lequel Samsung travaillait avant de voir le Vision Pro d’Apple et de décider de repartir à zéro.

La fuite a d’abord été postée par la publication chinoise Vrtuoluo, mais l’article a été supprimé, comme le rapporte Android Authority. Le seul moyen de voir l’original est d’utiliser Way Back Machine qui a archivé l’original. Les images postées ressemblent beaucoup à un casque VR traditionnel avec apparemment quatre caméras de suivi, deux caméras RVB et un capteur de profondeur pour la traversée des couleurs. Aucun contrôleur n’est inclus dans les images, il semble donc que, tout comme le Vision Pro, le Samsung XR utilisera par défaut des commandes manuelles et oculaires.

Le prototype utilise apparemment aussi deux écrans micro-OLED et (étonnamment) un Samsung Exynos 2200 plutôt qu’une puce Qualcomm XR comme le Snapdragon XR 2 que l’on trouve dans de nombreux casques VR.

Il convient toutefois de rappeler qu’il ne s’agit que d’une fuite et que nous ne pourrons jamais la vérifier facilement, puisqu’il s’agit d’un prototype de casque que nous ne devrions jamais voir publiquement. Il faut donc prendre les informations et les images avec des pincettes. Cela dit, s’il s’agit bien d’un casque Samsung XR annulé, on comprend pourquoi le projet n’est plus en développement.

Pas encore un rival du Apple Vision Pro

Ce prototype Samsung qui a fait l’objet d’une fuite est loin d’être un concurrent de la Vision Pro. Les spécifications sont bonnes, mais pas dans la même lignée que le casque d’Apple, et le design est significativement plus encombrant. Après l’annonce de la Vision Pro, nous pouvons comprendre pourquoi Samsung pourrait vouloir retourner à la planche à dessin.

Cependant, le fait de ne pas être un rival du Vision Pro n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Bien sûr, emprunter certaines de ses caractéristiques pourrait être intelligent, mais si vous l’imitez trop, vous finirez par copier son plus gros défaut : son prix exorbitant de 3 499 dollars.

Si un casque Samsung peut offrir de nombreuses fonctionnalités du Vision Pro pour une fraction de son prix, alors il pourrait être très attrayant.