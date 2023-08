Microsoft et Epic renforcent leur collaboration pour introduire l’IA générative dans la santé

Microsoft et Epic ont élargi leur collaboration en se concentrant sur l’intégration d’outils d’IA générative dans le domaine des soins de santé. L’initiative vise à relever des défis urgents, allant de l’épuisement professionnel à la pénurie de personnel, en exploitant le potentiel des technologies de l’IA.

Eric Boyd, vice-président de la plateforme d’IA de Microsoft, a souligné l’importance de tirer parti de la technologie pour relever les défis urgents dans le secteur des soins de santé. La collaboration vise à révolutionner le paysage des soins de santé en combinant les capacités considérables de Microsoft en matière de cloud et d’IA avec l’expertise d’Epic en matière d’opérations de soins de santé.

« L’approche d’Epic pour tirer parti de la technologie et de l’infrastructure de Microsoft est sans précédent dans le temps et dans le secteur. Ensemble, nous mettons l’IA générative à l’échelle des soins de santé aussi rapidement que possible, de manière responsable et en partenariat avec les fournisseurs, afin de répondre aux problèmes permanents qui affectent les soins de santé », a déclaré Boyd dans un communiqué.

L’initiative prévoit l’intégration des technologies d’IA conversationnelle, ambiante et générative dans l’écosystème du dossier médical électronique d’Epic. Cette expansion vise à accélérer le développement de solutions répondant aux besoins cruciaux en matière de soins de santé, favorisant l’amélioration des soins aux patients, de l’efficacité opérationnelle, de l’expérience des soins de santé et de la solidité financière des systèmes de santé dans le monde entier.

L’objectif immédiat du partenariat comprend le déploiement de plusieurs solutions copilotes conçues pour tirer parti des technologies Cloud et d’IA de Microsoft afin d’atténuer les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé.

Epic a présenté un éventail de nouvelles capacités, telles que le résumé des notes pour améliorer la productivité des cliniciens. En suggérant du texte et en fournissant des résumés en contexte, les solutions visent à rationaliser les flux de travail cliniques, rendant la documentation plus rapide et plus efficace pour les médecins et les infirmières.

De plus, l’intégration de la technologie Dragon Ambient eXperience (DAX) de Nuance à la plateforme Hyperdrive d’Epic et à l’application mobile Haiku promet une documentation clinique ambiante intégrée.

Cette technologie, déjà utilisée par de nombreux clients d’Epic, améliore l’expérience de travail des utilisateurs, soulignant ainsi l’engagement de Nuance à renforcer l’efficacité clinique.

Une solution basée sur l’IA pour le codage médical

Afin de remédier aux complexités administratives, la collaboration présente une solution alimentée par l’IA pour le personnel chargé du codage médical. En proposant des suggestions basées sur la documentation clinique au sein du dossier médical, la solution vise à améliorer la précision et à rationaliser les processus de codage et de facturation, contribuant ainsi à l’optimisation de la gestion du cycle de revenus.

Cette collaboration met également en évidence la poursuite des progrès médicaux grâce à l’utilisation du service Azure OpenAI. Epic s’aventure dans l’exploration générative de l’IA, en utilisant des données du monde réel pour combler les lacunes dans les preuves cliniques et étudier plus avant les maladies rares.

En fin de compte, cette collaboration envisage un avenir où les solutions technologiques jouent un rôle central dans l’amélioration des soins aux patients, la réduction de l’épuisement professionnel et la rationalisation des opérations.

Cette expansion promet de remodeler le paysage des soins de santé en intégrant les technologies d’IA conversationnelle, ambiante et générative. En combinant ces technologies de pointe, l’écosystème du dossier médical électronique d’Epic devrait connaître des améliorations significatives.