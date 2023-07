Mark Lucovsky, responsable des logiciels de réalité augmentée de Google démissionne

Mark Lucovsky, responsable du système d’exploitation et des plateformes logicielles de Google pour les appareils de réalité augmentée (RA) et mixte, a quitté l’entreprise après des mois d’agitation pour les projets de réalité mixte et le personnel de l’entreprise. Il a annoncé publiquement son départ dans un tweet lundi :

On ne sait pas exactement à quels changements de direction il fait référence, mais il semble possible, voire probable, qu’il parle du récent départ de Clay Bavor, qui dirigeait les travaux de Google sur la réalité virtuelle depuis 2015. Bavor a quitté l’entreprise en mars de cette année.

Google a été l’un des pionniers de la RA de masse lorsqu’il a piloté les Google Glass avec des développeurs en 2013, mais les choses ont été difficiles ces derniers temps. La société a abandonné les Glass, les a réintroduites en tant que produit réservé aux entreprises, puis les a de nouveau supprimées. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le géant de la technologie travaillait sur un nouveau produit de réalité augmentée appelé Project Iris, mais il aurait été annulé cette année au milieu d’une vague de licenciements au sein de l’entreprise.

Un rapport de Insider affirme que Google s’est recentré sur « la création de plateformes logicielles pour la réalité augmentée qu’il espère céder sous licence à d’autres fabricants de casques ». Par exemple, la société a travaillé sur une plateforme XR basée sur Android pour l’utiliser dans un produit que Samsung prévoit de produire. Google a déclaré lors de sa conférence I/O en mai qu’elle annoncerait plus de détails sur ce partenariat avec Samsung avant 2024.

On peut comprendre que ce genre de changements puisse laisser quelqu’un comme Lucovsky à la dérive. Sa carrière en tant que responsable des systèmes d’exploitation s’étend sur plusieurs décennies. Il a d’abord été largement reconnu pour son travail sur Windows NT dans les années 90. Il a ensuite travaillé chez Meta (qui s’appelait alors Facebook) en tant que responsable des efforts déployés par cette société pour créer un système d’exploitation de réalité augmentée. Il a quitté l’entreprise en 2021 à la suite de controverses sur l’éthique. Depuis, il travaillait chez Google.

Lucovsky n’a pas précisé ce qu’il comptait faire par la suite. « Pour aller de l’avant, je suis impatient d’explorer les opportunités qui me permettent de faire progresser la technologie de la réalité augmentée et son intersection avec l’IA générative », a-t-il écrit dans un autre tweet. « J’aborde le prochain chapitre avec enthousiasme et impatience de découvrir les possibilités passionnantes qui s’offrent à moi », conclut-il.

Moving forward, I am eager to explore opportunities that allow me to further advance Augmented Reality technology and its intersection with generative AI. I approach the next chapter with enthusiasm and anticipation for the exciting possibilities that lie ahead.

— mark lucovsky (@marklucovsky) July 10, 2023