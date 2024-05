Claude d’Anthropic débarque en Europe : Le nouveau chatbot IA à découvrir

Anthropic, soutenu par Amazon, annonce le lancement officiel de son chatbot IA, Claude, en Europe ce mardi. Disponible sous plusieurs formes, telles que Claude Pro et Claude 3 Opus, le chatbot sera accessible depuis une application iPhone et sur le Web.

Le service Claude Team, orienté entreprises et basé sur un abonnement, sera également introduit à un prix de 28 euros par mois hors TVA. Bien que claude.ai soit déjà librement accessible au Royaume-Uni via mobile et le Web, c’est la première fois que le produit est proposé aux utilisateurs de l’UE, dont la France, et de pays non membres comme l’Islande, la Norvège, et la Suisse.

La valorisation d’Anthropic a atteint 18,4 milliards de dollars en mars, consolidant sa position parmi les entreprises de l’IA générative les plus en vue. Ce même mois, Amazon a annoncé un investissement supplémentaire de 2,75 milliards de dollars dans l’entreprise, portant son investissement total à 4 milliards de dollars.

La nouvelle application Claude 3 pour le chatbot IA a été récemment lancée, synchronisant les interactions Web et celles effectuées depuis la nouvelle application iOS de Claude. Cette application sera également capable d’analyser des images, y compris celles prises par les utilisateurs, permettant ainsi des tâches comme la reconnaissance d’images.

L’application iOS offre une utilisation limitée gratuite, mais propose un abonnement Pro à 20 dollars par mois, offrant au moins 5 fois plus d’usage que le service gratuit. Les utilisateurs pro peuvent envoyer 45 messages, soit environ 200 phrases en anglais, toutes les 5 heures avant que des restrictions ne s’appliquent.

Un besoin de régulation pour Anthropic et ses modèles Claude

Au Royaume-Uni, les régulateurs examinent les accords de Microsoft avec des entreprises d’IA générative et l’investissement ainsi que la collaboration d’Amazon avec Anthropic, questionnant si ces démarches représentent des fusions réduisant la concurrence. Selon Amazon, leur collaboration avec Anthropic n’est pas une fusion, mais un investissement corporatif limité.

Cette affaire illustre l’intérêt croissant des régulateurs pour les grandes technologies américaines et les problématiques antitrust, en particulier après que l’Autorité de la concurrence a bloqué pendant plusieurs mois la prise de contrôle d’Activision Blizzard par Microsoft, craignant une réduction significative de la concurrence.