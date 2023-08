Apple annonce un système d’analyse des abonnements aux podcasts, un partenariat avec Linkfire, etc.

« En utilisant le tableau de bord Linkfire Insights, les créateurs pourront mesurer en temps réel l’engagement des utilisateurs avec ces liens et ces pages, y compris les visites anonymes et les taux de clics », explique Apple. « Lorsque les auditeurs utiliseront ces pages pour accéder à Apple Podcasts, les créateurs pourront consulter de toutes nouvelles informations sur l’engagement, notamment si un auditeur a écouté un épisode ou suivi une émission sur Apple Podcasts ».

Apple ajoute également cinq nouveaux partenaires à son système de diffusion déléguée pour les podcasts : Audiomeans, Captivate, Podbean, Podspace et Transistor. Cela portera le nombre total de partenaires à neuf avant la fin de l’année, et la prise en charge de Podbean commence aujourd’hui.

Les podcasteurs peuvent afficher des données basées sur des plages de dates, des pays et des régions, et des abonnés payants mensuels ou annuels. Apple détaille ici toutes les nouvelles fonctionnalités du tableau de bord analytique.