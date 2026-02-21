Apple Podcasts passe à la vidéo avec iOS 26.4 : switch audio/vidéo, offline et pub dynamique

Apple vient de faire ce qu’elle évitait depuis des années : assumer le podcast comme un format audiovisuel, pas seulement sonore. Avec iOS 26.4 (bêta développeur pour l’instant), l’application Apple Podcasts gagne un support vidéo natif qui permet de basculer sans friction entre écoute et visionnage — exactement le confort auquel YouTube et Spotify ont habitué le public.

Une expérience « native » : switch audio/vidéo, qualité adaptative, plein écran

Le cœur technique de la mise à jour, c’est l’adoption du HTTP Live Streaming (HLS). Apple promet un flux vidéo qui s’adapte automatiquement à la connexion, avec une lecture fluide et un passage audio↔vidéo sans perdre la position de lecture.

Quand la fonctionnalité sortira de bêta, Apple prévoit aussi la lecture plein écran, y compris en paysage, et le téléchargement d’épisodes vidéo pour l’offline (transports, avion, zones blanches). Et, ce n’est pas cantonné à l’iPhone : Apple indique un lancement « ce printemps » sur iOS 26.4, iPadOS 26.4 et visionOS 26.4, avec aussi une prise en charge via Apple Podcasts sur le web.

Côté créateurs : distribution inchangée, monétisation qui monte d’un cran

Apple insiste sur un point : la distribution via Apple Podcasts reste gratuite pour les créateurs et hébergeurs, que ce soit via RSS/MP3 ou via HLS vidéo. En revanche, Apple ouvre une porte stratégique : l’insertion dynamique de publicités vidéo, y compris des spots « lus par l’animateur » — une première pour la vidéo dans l’écosystème Apple Podcasts.

Apple précise aussi que des réseaux de pub devront s’acquitter d’un coût à l’impression plus tard dans l’année pour les campagnes délivrées via ce mécanisme dynamique.

Au lancement, plusieurs acteurs de l’hébergement et de la pub sont annoncés compatibles HLS vidéo (dont Acast, ART19, Omny Studio et SiriusXM/AdsWizz/Simplecast).

Apple ne « rajoute » pas la vidéo — elle redéfinit l’usage de Podcasts

Le changement est moins cosmétique que structurel : Apple fait d’Apple Podcasts un lieu où l’on regarde autant qu’on écoute. C’est une réponse directe à la réalité du marché : la vidéo est devenue la rampe principale de découverte des podcasts, et Apple ne peut plus laisser cette partie du temps d’attention à d’autres.

Le geste le plus malin, c’est le « seamless switch » : Apple ne force pas la vidéo, elle la rend optionnelle et naturelle. Vous commencez en audio, vous passez en vidéo quand vous pouvez — sans ouvrir une deuxième version du même épisode ni changer d’app.