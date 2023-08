Le Galaxy S24 pourrait être doté d’une connectivité satellitaire bidirectionnelle

Permettant aux smartphones de se connecter à des satellites en orbite basse pour transmettre des appels et des messages dans des zones dépourvues de réseaux mobiles, la connectivité bidirectionnelle par satellite est sur le point de révolutionner les communications d’urgence. Cette technologie peut jouer un rôle essentiel dans les opérations de sauvetage et d’assistance médicale pour les personnes bloquées sans couverture cellulaire.

La gamme Galaxy S24, qui comprend le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra, devrait être lancée au cours du premier trimestre de l’année à venir, avec deux options de processeur : Exynos 2400 et Snapdragon 8 Gen 3. Si le Galaxy S24 inclut la connectivité satellite, même la variante Exynos 2400 doit posséder les capacités matérielles nécessaires .

En février, Samsung a annoncé une nouvelle technologie modem 5G pour la communication directe entre les smartphones et les satellites, en particulier dans les zones reculées. Cette technologie sera intégrée aux solutions modem Exynos de l’entreprise , ce qui accélérera la commercialisation des communications par satellite 5G et préparera l’ère de l’Internet de tout, piloté par la 6G.

Dans une récente interview accordée à Yonhap News, Lee Jong-ho, ministre coréen des Sciences et des Technologies de l’information et de la communication, a fait allusion à la potentielle commercialisation de services de communication par satellite par l’industrie nationale.