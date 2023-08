L’iPad Pro pourrait être doté d’écrans plus grands et de la technologie OLED en 2024

En tant que troisième niveau des appareils informatiques personnels connectés d’Apple, l’iPad se trouve dans une position délicate en 2023. Il s’agit d’un produit extrêmement performant, cela ne fait aucun doute. Il est puissant et réactif, la plupart des modèles sont dotés d’écrans magnifiques et son interface est conviviale. Mais il est aussi incomplet et insiste pour faire les choses à la manière d’Apple. Et même s’il domine le paysage des tablettes, les ventes d’iPad ont diminué depuis 2020, ». En bref : il lui en faut plus. Apple serait en train de préparer une révision substantielle de sa célèbre gamme d’iPad Pro.

Dans une lettre d’information « Power On » pour Bloomberg, Mark Gurman nous dit que cette refonte est prête à apporter une vague de changements, allant des ajustements de taille à l’introduction d’un Magic Keyboard à la pointe de la technologie.

Le lancement, prévu pour le début de l’année 2024, est annoncé comme un potentiel changement pour une gamme de produits qui a connu des mises à niveau relativement incrémentielles ces dernières années.

Lancement de l’écran OLED ?

AppleInsider note que le buzz autour de cette refonte est centré sur l’introduction d’un écran OLED. Cette évolution s’éloigne considérablement des systèmes de rétroéclairage Mini LED définis par les précédents modèles.

L’iPad Pro de la génération actuelle offre un écran LCD de 11 pouces avec la technologie ProMotion, tandis que la version de 12,9 pouces reçoit un écran mini-LED qui offre de meilleures couleurs, un contraste plus profond et une plus grande luminosité. Le passage à un écran OLED s’accompagnera d’un ensemble unique d’avantages (comme le noir véritable), mais on ne sait pas encore si les deux tailles bénéficieront du changement d’écran ou si seule la variante la plus grande — et la plus chère — sera mise à niveau.

Sous les noms de code J717, J718, J720 et J721, ces modèles devraient être les premiers iPad à intégrer la technologie OLED, réputée pour la précision et l’éclat inégalés de ses couleurs. Cette transition coïncide avec d’autres rumeurs du secteur et s’inscrit dans la volonté d’Apple de repousser les limites de la technologie d’affichage.

En outre, Apple serait en train de réimaginer les dimensions de la gamme iPad Pro. Le modèle familier de 12,9 pouces céderait la place à une variante de 13 pouces, tandis que le modèle de 11 pouces continuerait à garder sa place.

Cette modification vise à améliorer l’expérience utilisateur et à répondre aux diverses préférences des utilisateurs, en offrant à la fois puissance et portabilité.

Mise à jour du Magic Keyboard

Toutefois, le clou de cette refonte attendue se présente sous la forme d’un Magic Keyboard amélioré. Initialement introduit en 2020, le Magic Keyboard a été salué pour son intégration d’un trackpad et sa capacité à transformer l’iPad Pro en un appareil analogue à un ordinateur portable.

La prochaine itération est censée pousser cette transformation un peu plus loin, en alignant l’esthétique de l’iPad Pro plus étroitement sur celle d’un ordinateur portable traditionnel. La rumeur veut notamment qu’un trackpad plus grand fasse partie de l’ensemble, comblant ainsi le fossé entre les fonctionnalités d’une tablette et celles d’un ordinateur portable.

Alors que le trackpad relativement petit a été une plainte commune au sujet de la génération actuelle du Magic Keyboard, l’absence d’une rangée de touches de fonction appropriée et d’une touche Esc dédiée est également profondément ennuyeuse pour les utilisateurs de l’onéreux accessoire. De plus, la version blanche se salit et se décolore assez rapidement.

Parmi les autres mises à jour qui seraient destinées à l’iPad Pro 2024 figure l’inclusion du processeur M3 d’Apple, basé sur le processus de fabrication de 3 nm de TSMC, qui promet un grand bond en avant en termes de performances brutes et d’efficacité. Nous entendons depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles Apple expérimente également la technologie de recharge sans fil pour l’iPad Pro, mais l’entreprise serait préoccupée par le remplacement du dos en métal par du verre — qui faciliterait le transfert d’énergie sans fil — en raison de sa fragilité.

Apple veut relancer le marché des tablettes

Mais pourquoi un changement aussi radical ? Mark Gurman suggère que cette refonte pourrait être le ticket d’or d’Apple pour redynamiser le marché des tablettes. Gurman souligne que la gamme d’iPad d’Apple a connu une stagnation en raison d’un éventail perplexe de modèles et de mises à jour annuelles incrémentielles. En outre, les iPad sont en concurrence avec la gamme Mac d’Apple, qui est devenue plus durable et plus rentable grâce à la transition vers des puces internes. Cela souligne la nécessité d’un changement transformateur dans la série iPad Pro.

Malgré ces difficultés, Apple reste dominant sur le marché des tablettes, avec une part de 37 % des livraisons. Toutefois, la baisse des ventes indique qu’il est nécessaire de se réinventer, et les modèles iPad Pro remaniés pourraient être la réponse.

Bien que les rumeurs aillent bon train, des sources suggèrent que les passionnés d’Apple pourraient devoir attendre un peu plus longtemps avant que ces innovations ne se concrétisent. Les initiés prévoient que la grande révélation de la gamme remaniée d’iPad Pro ne coïncidera pas avec l’événement d’automne, où les iPhone et l’Apple Watch devraient occuper le devant de la scène.

Au lieu de cela, les nouveaux modèles d’iPad Pro devraient apparaître au printemps ou au début de l’été 2024, suscitant l’impatience et préparant le terrain pour un spectacle technologique passionnant.