Apple Podcasts a fait l’objet d’une refonte en profondeur

Apple se lance à corps perdu dans le contenu original pour l’iPhone. Le géant de la technologie a en effet dévoilé une importante mise à jour de son application Podcasts sur iOS 17, introduisant une nouvelle présentation et de nouvelles fonctionnalités. Tout au long de l’année, l’entreprise a promis de développer l’application Apple Podcasts de diverses manières.

En effet, Apple a annoncé l’ajout de plus de 100 nouveaux podcasts provenant d’applications et de services de premier plan sur Apple Podcasts.

À partir d’aujourd’hui, les abonnés à Apple Music, Apple News+, Calm et Lingokids ont accès à plus de 60 podcasts exclusifs, dont plus de 2 500 épisodes musicaux d’Apple Music Radio. De nouveaux podcasts provenant des meilleurs services et applications seront dévoilés chaque semaine cet automne.

Apple simplifie la connexion des abonnements in-app pour les applications éligibles à Apple Podcasts. Vos abonnements seront automatiquement liés la prochaine fois que vous ouvrirez Apple Podcasts. Vous pouvez également le faire manuellement en vous connectant à votre compte à partir de la page du canal de l’application sur Apple Podcasts.

Découvrir vos émissions

Une fois connecté, explorez votre bibliothèque de podcasts à partir de l’onglet Bibliothèque. Chaque page de chaîne fournit des détails sur l’émission, et vous pouvez la suivre gratuitement pour bénéficier de téléchargements automatiques et de notifications d’épisodes.

Les nouveaux épisodes sont présentés dans l’onglet Écouter maintenant, et vous recevrez des recommandations personnalisées en fonction de vos abonnements et de vos habitudes d’écoute. Explorez les suggestions personnalisées dans Parcourir et découvrez les émissions gratuites et les émissions pour abonnés les plus populaires dans le classement d’Apple Podcasts.

Nouvelles émissions des principales applications

À partir du mois prochain, vous pourrez connecter vos abonnements à Bloomberg, Curio, L’Équipe, Mamamia, Sleep Cycle, The Economist, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, WELT News et Zen en utilisant Apple Podcasts.

Apple Music propose des émissions exclusives réalisées par des animateurs et des artistes de renom sur trois stations mondiales : Apple Music 1, Apple Music Hits et Apple Music Country.

Les abonnés peuvent également suivre la couverture par Apple Music du Apple Music Halftime Show de 2024 sur Apple Podcasts. Apple News+ propose une sélection de récits audio provenant à la fois des éditeurs News+ et des principales publications.

Disponibilité

Apple Podcasts est accessible gratuitement dans plus de 170 pays et régions. Pour lier les abonnements éligibles à Apple Podcasts, vous devez disposer d’iOS 17, d’iPadOS 17 ou de macOS Sonoma, disponibles à partir d’aujourd’hui.

Les abonnés à Apple Music, Apple News+ et aux autres apps participantes peuvent facilement connecter leurs abonnements à Apple Podcasts pour débloquer de nouvelles émissions et des avantages audio premium.