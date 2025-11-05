Apple Podcasts ajoute les chapitres automatiques et les liens interactifs

Apple continue d’enrichir son application Apple Podcasts avec deux nouvelles fonctionnalités majeures qui arriveront avec iOS 26.2 (actuellement en version bêta développeur) : les chapitres générés automatiquement et les liens horodatés interactifs.

Ces outils visent à rendre les épisodes plus dynamiques et à améliorer la navigation et l’interactivité entre les podcasts et les autres services Apple.

Chapitres automatiques : navigation intelligente sans effort

Jusqu’ici, seuls les créateurs ajoutant manuellement des chapitres pouvaient segmenter leurs épisodes. Désormais, Apple Podcasts générera automatiquement des chapitres pour les épisodes en anglais, à l’aide de l’IA et de la transcription audio :

Les chapitres seront créés automatiquement si le créateur n’en fournit pas lui-même.

Ils seront signalés comme « automatiquement générés » au-dessus de la liste des chapitres.

Les créateurs pourront désactiver cette fonction à tout moment s’ils préfèrent garder le contrôle total du chapitrage.

Cela facilitera la vie des auditeurs qui souhaitent sauter directement à un sujet précis.

Liens horodatés : un pont vers l’écosystème Apple

La deuxième nouveauté, appelée « timed links », permettra aux créateurs d’ajouter des liens associés à des moments précis d’un épisode.

Concrètement, lorsqu’un créateur mentionne une musique, un article ou une émission, il pourra insérer un lien cliquable vers : Apple Music, Apple News, Apple TV, Apple Podcasts, et d’autres services compatibles. Ces liens s’afficheront sous forme de bannières interactives dans l’écran « Now Playing »,

et seront également visibles dans : la transcription de l’épisode, et la page de détails du podcast.

Apple ira même plus loin : si un créateur mentionne un autre podcast, un lien vers celui-ci sera ajouté automatiquement, sans intervention manuelle. Les créateurs auront cependant la possibilité de désactiver la génération automatique de liens.

Un déploiement prévu avec iOS 26.2

Ces deux nouveautés seront intégrées à iOS 26.2, actuellement en bêta développeur, et devraient arriver en décembre 2025 dans la version publique. Elles s’inscrivent dans la stratégie d’Apple visant à rendre son app Apple Podcasts plus intelligente et plus connectée à l’écosystème Apple, tout en simplifiant la création de contenu pour les podcasteurs.

Avec iOS 26.2, Apple Podcasts devient plus interactif et contextuel : les chapitres sont générés sans effort, les liens contextuels enrichissent l’écoute, et les créateurs conservent la main sur ce qu’ils veulent activer ou non.

Un pas de plus vers un écosystème audio intelligent où le contenu, la musique, la presse et la vidéo se rejoignent… sans quitter l’app Podcasts.