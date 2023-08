Le Galaxy S24 Ultra pourrait bénéficier d’une amélioration importante de son téléobjectif

La série Galaxy S23 a été l’un de mes fleurons préférés en matière d’appareil photo ces derniers temps, les trois téléphones ayant un objectif bien défini. Mais nous sommes maintenant à la moitié de l’année, ce qui signifie que nous pouvons attendre avec impatience de voir comment Samsung décide de faire avancer les choses avec la série Galaxy S24.

Le Galaxy S24 Ultra fait l’objet de nombreuses rumeurs alors que le Galaxy S23 Ultra a moins de 6 mois ! Le fleuron haut de gamme de Samsung est comme l’iPhone : dès que la dernière itération de l’appareil est lancée, tout le monde meurt d’envie de découvrir les spécifications du modèle de la prochaine génération.

Selon certaines rumeurs, le Galaxy S24 Ultra pourrait bénéficier d’une amélioration impressionnante de la caméra, ce qui en ferait un choix encore plus intéressant que le Galaxy S23 Ultra. Selon Ice Universe, le Galaxy S24 Ultra sera doté d’un téléobjectif 3x de 50 mégapixels.

Exclusive: The Samsung Galaxy S24 Ultra will feature a 50MP 3x telephoto camera! — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 9, 2023

Gardez à l’esprit qu’il s’agit encore d’une fuite, et que vous devez donc la prendre avec une bonne dose de scepticisme. Cette mise en garde étant faite, décortiquons la fuite ! Il s’agit de la troisième fuite concernant la caméra téléobjectif du Galaxy S24 Ultra, une fuite précédente suggérant que le téléobjectif pourrait être remplacé par un zoom optique 5x et une autre indiquant qu’il n’y aurait pas de changement.

Il nous faut examiner le Galaxy S23 Ultra et certains de ses concurrents récents pour comprendre pourquoi il s’agirait d’une bonne mise à niveau pour le Galaxy S24 Ultra.

Le Galaxy S23 Ultra est doté d’une caméra téléobjectif de 10 mégapixels avec un un zoom optique 3x. En comparaison, des concurrents comme le Xiaomi 13 Pro disposent d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,2 fois. Même le OnePlus 11 dispose d’un téléobjectif de 32 mégapixels avec un zoom optique 2x.

Un smartphone très attendu

Bien que les mégapixels ne soient pas le seul critère pour juger de la qualité d’une caméra, d’autres paramètres des caméras secondaires de Samsung sont en retard sur ceux de la concurrence. Samsung s’est lancé dans la course aux mégapixels uniquement pour son capteur principal, les autres capteurs n’ayant pas reçu autant d’attention.

Certains utilisateurs, comme moi, pensent qu’un bon téléobjectif est plus important qu’un excellent capteur photo ultra-large, notamment parce qu’il permet de capturer des portraits de personnes.

Selon une autre rumeur, le Galaxy S24 Ultra serait doté de batteries superposées qui conserveraient la capacité de 5 000 mAh du prédécesseur du Galaxy S24 Ultra, mais la vitesse de charge rapide pourrait passer à 65 W. Enfin, la mémoire vive du Galaxy S24 Ultra serait portée à 16 Go pour les modèles 512 Go et 1 To, et pourrait embarquer le Exynos 2400.