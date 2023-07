Samsung cherche à redorer le blason de ses puces avec le déca-core Exynos 2400

Samsung en a assez que ses chipsets Exynos soient traités comme le maillon faible de ses smartphones, et ils sont souvent relégués au second plan face aux puces de Qualcomm et même de MediaTek. Aujourd’hui, le futur Exynos 2400 cherche à devenir l’un des hommes forts de l’industrie des puces avec une configuration déca-core.

La dernière mise à jour concernant le SoC Exynos 2400 provient de RGcloudS qui affirme que la configuration finale et les informations relatives à l’emballage de la puce sont encore incertaines, car Samsung évalue ses options concernant le chipset qui pourrait équiper la gamme phare Galaxy S24 de l’année prochaine.

1/4

Exynos 2400 on progress final spec, packaging method, etc still in negotiation between division samsung 2.5D & 3D packaging method finally mature for all designs, thanks to synopsys first exynos with 2.5D I-CubeS https://t.co/y1nG40pn6I —RGcloudS (@RGcloudS) July 12, 2023

L’informateur a noté que le Exynos 2400 disposera de 10 cœurs de processeur, mais que ces 10 cœurs ne fonctionneront pas en même temps. Au contraire, le nombre de cœurs utilisés sera optimisé pour chaque tâche.

Selon les premières rumeurs, le Exynos 2400 serait produit selon la méthode Fo-WLP (Fan-out wafer-level packaging). Cette technologie rend la puce plus fine et plus économe en énergie. Mais l’informateur affirme que la puce pourrait être déclassée au profit du processus I-Cube. Samsung précise qu’il s’agit d’une technologie d’intégration hétérogène qui place horizontalement une ou plusieurs matrices logiques (CPU, GPU, etc.) et plusieurs matrices de mémoire à large bande passante (HBM) au-dessus d’un interposeur en silicium, ce qui permet à plusieurs matrices de fonctionner comme une seule puce dans un seul emballage.

Lors d’un précédent benchmark, le Exynos 2400 a obtenu un score proche de la puce M2 d’Apple, ce qui serait un véritable exploit. Les puces Exynos de Samsung n’ont pas la meilleure réputation et si le Exynos 2400 doit montrer au monde une nouvelle puce Exynos plus puissante avec une grande efficacité énergétique, elle devra, au minimum, suivre le rythme du Snapdragon 8 Gen 3, du MediaTek Dimensity 9400 et du Apple A17 Bionic.

Selon une rumeur antérieure, le Exynos 2400 serait composé d’un cœur de CPU Cortex-X4 haute performance, de deux cœurs Cortex-A720 Performance fonctionnant à une vitesse d’horloge élevée, de trois autres cœurs Cortex-A720 Performance fonctionnant à une vitesse d’horloge plus basse et de quatre cœurs Cortex-A520 Efficacité. Encore une fois, ces spécifications ne sont que des rumeurs.