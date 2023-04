Test du Samsung Galaxy S23 Ultra : l’excellence se paie

Voici le Galaxy S23 Ultra, le smartphone qui devrait devenir l’appareil phare Android le plus vendu de l’année. L’année dernière, Samsung a combiné ses deux gammes les plus populaires, la série Galaxy S, connue pour ses puissants capteurs photo, avec le Galaxy Note et le stylet S Pen, ce qui a donné le Galaxy S22 Ultra. Il s’agissait du smartphone phare ultime, doté de toutes les fonctionnalités imaginables. Ce faisant, Samsung a libéré la fenêtre de lancement de l’automne pour ses smartphones pliables, que l’entreprise considère comme l’avenir.

Il n’est donc pas surprenant que le nouveau Galaxy S23 Ultra ne soit pas vraiment révolutionnaire. Pour ce qu’il vaut, il ressemble presque exactement à son prédécesseur, avec ces angles aigus caractéristiques de la gamme, et vous avez toujours le traditionnel S Pen et l’impressionnant capteur photo à zoom optique 10x.

Bien qu’il soit analogue au précédent modèle, le nouveau Galaxy S23 Ultra améliore quelques-uns des éléments fondamentaux d’un grand smartphone phare. La grande nouveauté de cette année doit être le nouveau capteur photo principal de 200 mégapixels qui promet des détails dignes de l’imprimerie dans vos photos et de bien meilleures prises de vue nocturnes.

Il s’agit également d’un changement stratégique pour Samsung. L’entreprise avait l’habitude d’équiper les versions mondiales de ce smartphone avec sa propre puce Exynos, une pratique que beaucoup condamnaient car ces puces n’étaient tout simplement pas aussi bonnes que les processeurs Snapdragon utilisés dans les modèles américains, mais à partir du Galaxy S23 Ultra, toutes les versions, quel que soit l’endroit où elles sont vendues, sont équipées de la même puissante puce Snapdragon. Ces améliorations sont-elles une raison suffisante pour passer à la version supérieure ? Nous allons le découvrir.

Dans la boîte, on retrouve :

Samsung Galaxy S23 Ultra

Câble de données (USB-C vers USB-C)

Outil d’éjection de la carte SIM

Guide de démarrage rapide

Galaxy S23 Ultra : design

Le Galaxy S23 Ultra conserve les angles vifs de son prédécesseur, mais ses côtés sont désormais plus plats, comme ceux d’un iPhone, ce qui lui permet d’offrir le meilleur des deux mondes. L’écran est toujours légèrement incurvé et Samsung a apporté quelques autres modifications mineures : les boutons on/off et de volume sont désormais un peu plus grands et un peu plus bas pour être plus facilement accessibles, et les caméras à l’arrière sont légèrement plus grandes.

Il s’agit toujours d’un sandwich de verre et de métal, mais il utilise le nouveau verre Gorilla Glass Victus 2 de Corning au dos, qui devrait mieux résister en cas de chute, et le cadre central est toujours en aluminium. Samsung n’a pas modifié l’indice de protection IP68 contre l’eau et la poussière, mais ce n’est déjà pas si mal.

En ce qui concerne les couleurs du Galaxy S23 Ultra, nous avons les suivantes : vert, noir, lavande et crème. Samsung propose également quelques coloris exclusifs sur son site Web : graphite, bleu ciel, lime et rouge.

Enfin, le Galaxy S23 Ultra est toujours équipé d’un stylet S Pen. L’apparence et le toucher sont les mêmes qu’auparavant et je n’ai pas remarqué de nouvelles fonctionnalités à ce niveau.

Galaxy S23 Ultra : écran

Samsung est le leader du marché en matière de technologie d’écran, il n’est donc pas surprenant que l’écran du Galaxy S23 Ultra soit exquis, mais il en va de même pour celui du S22 Ultra.

L’essentiel n’a pas changé par rapport à l’année dernière : vous disposez toujours d’une luminosité maximale de 1 750 nits, de la même résolution 1440p et de la même technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement variable allant de 1 Hz à 120 Hz. Ce qui est nouveau, c’est que l’écran peut devenir très sombre, ce qui est parfait pour une utilisation nocturne.

Pour le reste, il s’agit du même écran massif de 6,8 pouces avec un ratio hauteur/largeur plus large que d’habitude.

En ce qui concerne la biométrie, le S23 Ultra utilise le capteur d’empreintes digitales à ultrasons de Qualcomm, qui s’est avéré rapide et fiable. Le smartphone prend également en charge la reconnaissance faciale basée sur l’image avec la caméra frontale. Cependant, la reconnaissance d’image est incroyablement gênante la nuit. Le smartphone passe automatiquement à une luminosité très élevée pour reconnaître votre visage, ce qui peut être carrément aveuglant la nuit, et j’ai donc été contraint de désactiver cette fonctionnalité.

Galaxy S23 Ultra : performances

Comme je l’ai déjà mentionné, tous les modèles S23 sont équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 2. Pour être plus précis, il s’agit d’une version légèrement modifiée de la puce Snapdragon 8 Gen 2, réglée à une vitesse d’horloge plus élevée, spécialement pour Samsung. Et cette puce est une véritable bête ! Il est rare d’obtenir des améliorations aussi importantes que celles obtenues par ce modèle, ce qui montre à quel point cette puce est spéciale.

Construite sur la technologie 4 nanomètres la plus récente et la plus efficace, elle représente une amélioration considérable, en particulier pour les joueurs. Le GPU de cette nouvelle puce est en fait équivalent, voire supérieur, à celui des iPhone, qui a dominé le marché pendant quelques années.

Bien que la puce elle-même prenne en charge de nouvelles technologies sophistiquées comme le Wi-Fi 7 et la vidéo 4K à 120 fps, toutes n’ont pas été intégrées dans le Galaxy, et ces deux-là ne le sont pas. Le Galaxy S23 Ultra ne prend en charge que le Wi-Fi 6E et l’enregistrement vidéo 4K à 60 fps.

Ce qui est impressionnant, c’est la décision de Samsung de doubler la capacité de stockage du modèle de base du S23 Ultra, tout en conservant le même prix. Voici les modèles proposés :

8 Go de RAM + 256 Go de stockage

12 Go de RAM + 512 Go de stockage

12 Go de RAM + 1 To de stockage

L’option 1 To est une excellente chose pour les gros utilisateurs, mais l’impact d’un modèle de base de 256 Go est bien plus important pour l’utilisateur de tous les jours, ce qui est réjouissant.

Qualité sonore

Le Galaxy S23 Ultra bénéficie d’une amélioration considérable de la qualité des haut-parleurs par rapport au modèle de l’année dernière. Le son est beaucoup plus percutant que celui du modèle précédent, qui était loin d’être aussi fort. Mais ce n’est pas qu’une question de volume, le son du S22 Ultra manque de clarté et de profondeur, alors que le S23 Ultra est beaucoup plus propre, les voix sont claires et nettes avec beaucoup moins de compression, et même au volume maximum il n’y a pas beaucoup de distorsion. Et surtout, vous pouvez réellement entendre ces basses pour un profil sonore beaucoup plus riche.

Et pour ceux qui se demandent encore si la prise casque de 3,5 mm fera son retour dans le S23 Ultra, la réponse est « non ».

En ce qui concerne l’haptique, je n’ai pas vu de différence significative par rapport au précédent modèle, et c’est un peu dommage.

Galaxy S23 Ultra : logiciel

Le S23 Ultra est équipé de la dernière interface One UI 5.1 de Samsung basée sur Android 13. Il s’agit d’une interface familière de style Samsung, sans changement majeur.

One UI 5.1 semble plus raffinée qu’auparavant et enfin, une grande partie des petites plaintes connue pour le système n’est plus là. Bravo à Samsung pour cela !

Lorsque vous ouvrez les paramètres du système, vous remarquerez peut-être qu’il est indiqué que le système d’exploitation occupe 60 Go d’espace. Sachez que ce n’est pas vraiment le cas et que ce chiffre est trompeur. En raison de la différence dans la manière dont les ordinateurs comptent l’espace de stockage (1 Go d’espace de stockage correspond en fait à environ 1,073 Go en binaire), il y a une « perte » inhérente d’espace de stockage. Ce que nous appelons un modèle de stockage de 512 Go, par exemple, dispose en réalité d’environ 494 Go d’espace. Cependant, au lieu de décompter cet écart, Samsung l’inclut dans la taille du « système », ce qui gonfle la taille du système. La taille réelle du système Android est donc beaucoup plus petite, gardez cela à l’esprit.

Cependant, la meilleure chose à propos du logiciel de la série S23 est l’engagement de Samsung pour un support de longue durée. La série S23 bénéficiera de quatre ans de mises à jour majeures et de cinq ans de mises à jour de sécurité, soit plus que ce que même Google propose pour ses téléphones Pixel.

Galaxy S23 Ultra : caméras

Il y a une différence notable dans la quadruple caméra du Galaxy S23 Ultra et quelques petites améliorations, mais dans l’ensemble, il ne s’agit pas d’un bloc de caméra complètement différent.

Après trois ans d’utilisation d’un capteur de 108 mégapixels pour le capteur photo principal, Samsung passe à un impressionnant nouveau capteur de 200 mégapixels. 200 mégapixels, cela paraît fou ! Et c’est vrai, mais la raison pour laquelle vous devriez être impressionné n’est pas seulement le niveau de détail. En fait, la plupart des gens n’utiliseront jamais la pleine résolution et, par défaut, Samsung utilise la technique du pixel binning. En combinant 16 pixels en un super-pixel, vous obtenez toujours des photos de 12 mégapixels par défaut. Mais grâce à cette astuce, Samsung est en mesure d’éliminer le bruit et de réaliser des photos de nuit exceptionnelles.

Les passionnés bénéficient enfin du mode ExpertRAW intégré à l’application « Appareil photo ». Le mode ExpertRAW du S23 Ultra est plus puissant que le mode « Pro » classique, car il permet non seulement de contrôler manuellement la caméra, mais aussi de prendre des photos au format RAW avec des expositions multiples. La nouveauté de cette année est un fichier RAW de 50 mégapixels, qui n’occupera pas autant d’espace qu’un fichier de 200 mégapixels, mais qui fournit beaucoup plus de détails que la prise de vue par défaut de 12 mégapixels.

Voici un aperçu des caractéristiques de l’appareil photo du S23 Ultra :

Capteur photo principal de 200 mégapixels, 23 mm, f/1.7 avec OIS amélioré

Capteur ultra-large de 12 mégapixels, 13 mm, f/2.2

Capteur de 10 mégapixels zoom 3X, f/2.4

Capteur de 10 mégapixels zoom 10X, f/4.9

Caméra frontale de 12 mégapixels

Tout d’abord, parlons de la caméra principale dans des conditions idéales : en journée, avec une lumière abondante. Les images du S23 Ultra ont une meilleure définition et des détails plus nets par rapport au modèle de dernière génération. Samsung a clairement amélioré le traitement et les photos sont moins délavées et plus impressionnantes.

Le véritable avantage du nouveau capteur de 200 mégapixels réside dans la faible luminosité, c’est pourquoi j’ai pris un certain nombre de photos de nuit. Et en effet, les images en intérieur ou dans des conditions de faible luminosité sont nettement améliorées. Cela dépend de la scène que vous capturez, et parfois les améliorations peuvent être très visibles, ou d’autres fois plus subtiles.

Samsung était particulièrement fier des nouveaux portraits en mode « Nuit » sur le Galaxy S23 Ultra. Il s’agit d’une amélioration notable de la qualité et probablement des meilleurs portraits de nuit que nous ayons jamais vus sur un smartphone.

Galaxy S23 Ultra : autonomie

Le Galaxy S23 Ultra est équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, de la même taille que l’année dernière, mais l’autonomie s’est améliorée même avec cette même batterie.

Les chiffres officiels de Samsung affirment que le nouveau S23 Ultra obtient jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, soit 30 % de plus que le S22 Ultra, et en mesurant le temps de lecture audio, Samsung estime que le S23 Ultra dure 99 heures, soit 22 % de plus que le modèle de l’année dernière. Pour ceux qui viennent d’un modèle Exynos, l’amélioration sera encore plus importante.

Selon mes tests dans la vie de tous les jours, le Galaxy S23 Ultra offre une bien meilleure autonomie que son prédécesseur. Cela montre vraiment à quel point le processeur et le logiciel jouent un rôle important dans l’équation.

Une charge toujours décriée

Cependant, un domaine qui n’a pas été amélioré est celui de la charge. Le Galaxy S23 Ultra prend en charge une charge de 45 W en filaire, comme auparavant. De plus, comme les années précédentes, il n’y a pas de chargeur dans la boîte, seulement un câble. Ces vitesses sont correctes, mais étant donné du fait que d’autres sociétés proposent des vitesses deux fois plus élevées, elles sont un peu décevantes. Le S23 Ultra mettra toujours plus d’une heure à se recharger complètement, alors que ses concurrents y parviennent désormais en moins d’une demi-heure, voire plus rapidement.

N’oubliez pas non plus que pour obtenir ces vitesses de 45 watts, vous devez associer le chargeur 45W de Samsung à un câble USB-C spécial de 5A (plus épais que le câble USB-C moyen).

Le S23 Ultra prend également en charge la recharge sans fil à des vitesses allant jusqu’à 10 W, et il sera capable de recharger sans fil d’autres appareils lorsque vous les placez sur son dos (vous pourriez recharger des écouteurs sans fil, un smartphone ou un autre téléphone, par exemple).

Galaxy S23 Ultra : verdict

En fin de compte, le Galaxy S23 Ultra est un pas dans la bonne direction pour Samsung. Ce n’est pas un pas de géant, mais il s’améliore dans tous les domaines clés avec une nouvelle puce impressionnante (qui est enfin disponible pour tous les clients), une meilleure qualité audio, un stockage doublé, un meilleur design et une caméra plus performante. Tout le monde appréciera ces améliorations.

Toutes les autres améliorations mineures sont les bienvenues, même si elles ont beaucoup moins d’impact : la vidéo 8K n’est toujours pas quelque chose que beaucoup d’utilisateurs utiliseront réellement, les améliorations de la stabilisation vidéo sont encore une fois agréables, mais elles ne changent pas la donne.

Et n’oublions pas qu’il conserve la puissance et la polyvalence d’un Note avec le S Pen et qu’il n’y a vraiment rien de comparable sur le marché.