Le OnePlus Ace 2 Pro aura un écran OLED de 6.74 pouces à 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh

OnePlus a déjà confirmé le lancement du smartphone Ace 2 Pro en Chine le 16 août avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X. OnePlus a maintenant confirmé les caractéristiques d’affichage et de charge du téléphone.

Le OnePlus Ace 2 Pro sera doté d’un écran OLED BOE Q9+ flexible de 6,74 pouces 1.5K (2 772 × 1 240 pixels), avec un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz, une densité de pixels de 450 ppp, une luminosité maximale de 1 600 nits, 1,07 milliard de couleurs d’affichage, HDR10+, et a un cadre inférieur ultra étroit de 2,17 mm.

Comparé au Q9, l’écran Q9+ de BOE offre des couleurs améliorées, une luminosité plus uniforme en bas de l’échelle des gris, et une transition des niveaux de gris plus naturelle et uniforme la nuit et dans des conditions sombres. La gradation PWM à haute fréquence de 2160 Hz fonctionne par défaut même avec des doigts mouillés.

L’écran bénéficie de trois certifications matérielles majeures de protection oculaire contre la lumière bleue, dont la certification mondiale de protection oculaire TUV Rheinland, pour un aspect et une sensation plus confortables, et une meilleure protection oculaire dans l’obscurité.

Une grosse recharge

Le smartphone est doté d’une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide SuperVOOC de 150 W qui permet de recharger le smartphone à 100 % en seulement 17 minutes. La puce de gestion de l’énergie SUPERVOOC S est également présente. La batterie a une durée de vie de 4 ans ou 1600 cycles de charge, comme pour les autres smartphones haut de gamme.

Il est également livré avec un chargeur GaN Type-C de 150 W dans la boîte, qui prend également en charge 45 W PD. Le chargeur et le smartphone prennent en charge le protocole de charge rapide par fusion UFCS, de sorte qu’ils sont largement compatibles avec les adaptateurs de charge UFCS tiers.