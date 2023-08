Instagram travaille sur des labels pour les contenus générés par l’IA

Les outils d’IA générative de Meta destinés aux consommateurs et basés sur son nouveau modèle LLaMA 2 ne sont peut-être pas loin. La société semble travailler sur plusieurs nouvelles fonctionnalités d’IA générative pour Instagram, y compris des labels qui permettent aux créateurs d’identifier les images « générées par Meta AI ».

C’est ce qui ressort des captures d’écran partagées par Alessandro Paluzzi, qui dévoile souvent des fonctionnalités inédites des applications de Meta. Paluzzi a récemment publié une capture d’écran qui montre un message in-app détaillant comment les publications créées avec des outils d’IA générative pourraient bientôt être étiquetées dans Instagram. « Le créateur ou Meta a déclaré que ce contenu a été créé ou édité avec l’IA », explique le message. Des labels supplémentaires indiquent qu’il a été « généré par Meta AI » et que « le contenu créé avec l’IA est généralement identifié de manière à pouvoir être facilement détecté ».

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023

Un porte-parole de Meta s’est refusé à tout commentaire. Mais, la capture d’écran suggère que l’entreprise, à l’instar de Google et d’autres acteurs du domaine de l’IA, souhaite aider les utilisateurs à discerner quand l’IA a été utilisée pour créer un contenu.

À mesure que l’utilisation des outils d’IA générative s’est généralisée, les chercheurs et les décideurs politiques se sont inquiétés de la manière dont la technologie pouvait être utilisée pour favoriser la diffusion de fausses informations ou pour induire les gens en erreur. Cette découverte intervient peu de temps après que Meta, ainsi que d’autres grands acteurs de l’IA tels que Google, Microsoft et OpenAI, se sont engagés auprès de la Maison-Blanche à développer l’IA de manière responsable. Outre l’investissement dans la cybersécurité et la recherche sur la discrimination, l’un des engagements porte sur le développement d’un système de filigrane permettant d’informer les utilisateurs lorsque le contenu est généré par l’IA.

On ne sait pas exactement à quel point le système d’identification d’Instagram sera automatisé ni dans quelle mesure il s’appuiera sur les utilisateurs pour divulguer lorsque l’IA a été utilisée pour créer ou modifier une image. Toutefois, le fait que l’avis contienne les mots « Meta said » suggère que, dans certains cas au moins, l’entreprise technologique appliquera l’avis de manière proactive, plutôt que de s’appuyer sur l’honnêteté des utilisateurs eux-mêmes.

Meta a beaucoup de projets pour l’IA

Bien que Meta n’ait pas encore divulgué beaucoup de détails sur ses projets d’IA générative destinés aux consommateurs, Mark Zuckerberg a laissé entendre plusieurs choses. « Nous construisons nous-mêmes un certain nombre de nouveaux produits à l’aide de Llama qui fonctionneront dans l’ensemble de nos services », a déclaré le PDG lors d’une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels la semaine dernière. « Vous pouvez imaginer de nombreuses façons dont l’IA pourrait aider les gens à se connecter et à s’exprimer dans nos applications : des outils créatifs qui rendent le partage de contenu plus facile et plus amusant, des agents qui agissent comme des assistants, des coachs, ou qui peuvent vous aider à interagir avec des entreprises et des créateurs, et bien plus encore ».

Ailleurs, Paluzzi a repéré des signes d’autres outils génératifs alimentés par l’IA pour Instagram, notamment une fonction de « résumé de message » pour résumer les longs DM, et de nouveaux outils artistiques pour éditer les Stories.