YouTube imite Instagram et TikTok avec de nouvelles fonctionnalités pour les Shorts

YouTube a suivi la tendance des vidéos verticales courtes en introduisant les Shorts en 2020. Aujourd’hui, la société s’empare de quelques fonctionnalités des Reels d’Instagram et de TikTok pour ses Shorts.

YouTube a annoncé cette semaine 6 nouveaux ajouts axés sur les courts métrages, à commencer par la possibilité d’enregistrer un Short côte à côte avec un clip YouTube existant, grâce à la fonction « Collab ». Il va sans dire qu’Instagram et TikTok proposent cette fonctionnalité depuis un certain temps. Cette fonctionnalité comprendra plusieurs mises en page et les créateurs pourront utiliser l’effet sur les courts métrages et les vidéos YouTube normales.

La plateforme détenue par Google s’intéresse également à ses rivaux pour sa nouvelle fonctionnalité d’autocollant Q&A. Cette fonctionnalité permet à votre public de poser des questions et d’obtenir des réponses. Celle-ci permettra à votre public de poser des questions et vous pourrez y répondre dans les commentaires ou avec un autre Short, à l’instar des fonctionnalités d’Instagram et de TikTok.

Par ailleurs, YouTube s’efforce de faciliter la création de Shorts à partir de contenus existants. À cette fin, YouTube propose de nouveaux outils permettant aux créateurs de convertir leurs vidéos en format paysage en Shorts orientés portrait, notamment la possibilité de zoomer et de recadrer la vidéo d’origine.

Parmi les autres fonctionnalités annoncées par YouTube, citons la possibilité d’enregistrer des Shorts dans une liste de lecture, les vidéos en direct dans le flux de Shorts et la possibilité de copier rapidement les effets et le son d’un clip remixé. Cette fonctionnalité est analogue à celles de TikTok et des Instagram Reels ; ce dernier a récemment mis à jour sa version, ce qui permet de copier et d’utiliser encore plus rapidement le son et les effets d’une autre vidéo. La version de YouTube récupère l’audio au même moment que le clip que l’utilisateur reproduit.

Rivaliser avec la concurrence

Quoi qu’il en soit, il est clair que l’entreprise s’inspire des manuels de ses rivaux pour certaines fonctionnalités.

YouTube s’efforce de rivaliser avec TikTok, qui domine le marché des vidéos courtes. Afin d’attirer davantage de créateurs, YouTube a récemment abaissé ses critères d’admissibilité à la monétisation sur la plateforme, en ouvrant certaines fonctionnalités du programme de partenariat de YouTube aux petits créateurs.