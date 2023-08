Samsung lance la production de masse des panneaux de l’iPhone 15

by

Samsung est le plus grand fabricant mondial de panneaux OLED pour smartphones, et presque toutes les marques, y compris Apple, utilisent ses panneaux. Depuis qu’Apple a adopté les écrans OLED pour ses iPhone, Samsung Display lui fournit des panneaux OLED. L’entreprise sud-coréenne semble avoir commencé à fabriquer des panneaux OLED pour la prochaine génération d’iPhone.

Nous ne sommes plus qu’à environ cinq semaines de la présentation par Apple de la série d’iPhone 15, et The Elec rapporte que Apple a donné à Samsung l’autorisation de commencer la production de masse des quatre différents panneaux OLED qu’il produira pour la ligne iPhone 15.

Apple compte sur deux autres fournisseurs pour livrer les écrans de ses smartphones de 2023. Aucune de ces deux entreprises n’a commencé la production de masse.

LG a encore une ou plusieurs modifications à apporter pour améliorer ses panneaux, ce qui a permis à Apple de lui donner une approbation conditionnelle. Cela signifie que le fabricant devrait apporter les améliorations nécessaires sous peu. Le troisième fournisseur de panneaux est le Chinois BOE, qui a eu des difficultés à produire les découpes Dynamic Island pour ses écrans. La Dynamic Island devrait être présente sur les quatre modèles d’iPhone 15. En mars, Apple a retiré ses commandes à BOE pour les confier à Samsung.

BOE ne fournira pas d’écrans à Apple pour la sortie initiale de la gamme iPhone 15 et ne recevra probablement pas de commandes d’Apple avant l’année prochaine. En outre, le rapport indique que BOE éprouve des difficultés à fabriquer ses écrans sans enfreindre les brevets de Samsung, bien que l’entreprise cherche à faire déclarer ces brevets invalides.

Des problématiques pour la production de la lentille périscopique de l’iPhone 15 Pro Max

The Elec note également que les rendements de production des capteurs d’image Sony et des zooms pliés LG Innotek pour la lentille périscopique de l’iPhone 15 Pro Max sont inférieurs aux attentes. L’objectif périscopique, que l’on trouvera pour la première fois dans un iPhone, replie l’objectif à l’intérieur du boîtier du téléphone et utilise des prismes à 90 degrés pour déplacer la lumière de l’objectif de la caméra vers le capteur d’image. Cela permettra à l’iPhone 15 Pro Max d’offrir un zoom optique de 5x à 6x, contre 3x sur l’iPhone 14 Pro Max.

The Elec note qu’étant donné que le modèle iPhone Pro a représenté 50 à 60 % des livraisons d’iPhone au cours des deux à trois dernières années, Apple devrait donner la priorité à la production de l’iPhone 15 Pro par rapport à l’iPhone 15 Pro Max, en particulier à la lumière des problèmes liés à l’objectif périscopique qui sera exclusif à l’iPhone 15 Pro Max.