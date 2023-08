Le lancement du Galaxy S23 FE est imminent, il est autorisé pour le marché indien

Après les rendus et le listing Geekbench, le Galaxy S23 FE 5G de Samsung portant le numéro de modèle SM-S711B/DS est apparu sur le site de certification BIS (Bureau Of Indian Standards). Cela signifie que Samsung a reçu le feu vert des autorités de certification indiennes pour lancer le Galaxy S23 FE en Inde.

Cela ne révèle pas d’autres détails, mais le même numéro de modèle du téléphone qui a fait surface dans le listing Geekbench a révélé le SoC Exynos 2200, la même puce utilisée dans le Galaxy S22 dans certains pays. Des rapports indiquent également que la société lancera la version Snapdragon 8 Gen 1 du Galaxy S23 FE sur des marchés comme le Japon, comme elle l’avait fait pour le Galaxy S21 FE l’année dernière.

Le chipset Exynos 2200 est fabriqué par Samsung Foundry en utilisant son processus de fabrication de 4 nm. Il comprend un cœur de CPU Cortex-X2 cadencé à 2,8 GHz, trois cœurs de CPU Cortex-A710 cadencés à 2,52 GHz et quatre cœurs de CPU Cortex-A510 cadencés à 1,82 GHz. Il est équipé du GPU Xclipse 920 basé sur AMD RDNA2.

D’après les précédentes rumeurs, Samsung aurait redessiné le Exynos 2200 pour améliorer le rendement, et aurait également résolu les problèmes de chauffe. Le benchmark révèle déjà la présence d’Android 13 et de 8 Go de RAM.

D’après les rapports précédents, le Galaxy S23 FE semble avoir un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+. Il pourrait être équipé d’une caméra frontale de 10 mégapixels, d’une caméra arrière principale de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels et d’une caméra téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x. Il devrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh offrant un support à la charge rapide de 25 W, la charge sans fil et la charge sans fil inversée. Il pourrait également être équipé de haut-parleurs stéréo, d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et d’un indice de protection IP67.

Nous n’avons pas encore de date de lancement, mais le Galaxy S23 FE devrait être déployé sur certains marchés au troisième trimestre 2023, et lancé à grande échelle au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.