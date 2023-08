Microsoft Teams ajoute l’audio spatial pour des conférences téléphoniques plus immersives

Cela fait longtemps qu’on l’attend ! Après quelques mois de test de la fonctionnalité, Microsoft a largement déployé l’audio spatial pour son application de bureau Teams sur Windows et macOS.

À l’instar de ce qu’Apple a fait avec FaceTime, la mise en œuvre de l’audio spatial par Microsoft fait en sorte que les voix de tous les participants à un appel semblent plus dispersées, chaque personne ayant une position distincte en fonction de l’endroit où elle se trouve à l’écran.

« Teams Spatial Audio aligne l’emplacement audio perçu de chaque participant avec sa représentation vidéo pour permettre aux utilisateurs de savoir plus facilement qui parle, de mieux comprendre lorsque plusieurs intervenants parlent en même temps et de réduire la fatigue des réunions et la charge cognitive », a écrit Hong Sodoma de Microsoft.

Mais, Microsoft s’est heurtée à un mur lorsqu’il s’agit d’audio spatial et d’écouteurs et/ou de casques Bluetooth — du moins pour l’instant. « Veuillez noter que vous aurez besoin d’un appareil compatible avec la stéréo, tel qu’un casque filaire ou un ordinateur portable compatible avec la stéréo », a déclaré Sodoma. « Les appareils Bluetooth ne sont pas pris en charge pour l’instant en raison d’une limitation du protocole. La prochaine génération de LE Audio sera prise en charge par les appareils Bluetooth compatibles avec la stéréo ». Si vos écouteurs sans fil se connectent par un dongle USB, vous pourrez peut-être aussi profiter de l’audio spatial. Ce n’est pas encore le cas pour les appareils purement Bluetooth.

Tous les gadgets non compatibles

La technologie LE Audio en est encore à ses balbutiements et doit être prise en charge à la fois par l’appareil source et par l’accessoire audio. Certains écouteurs de Samsung, Sony, OnePlus, EarFun et d’autres fabricants ont déjà été mis à jour pour être compatibles. En mai dernier, Windows 11 a pris en charge le Bluetooth LE. Dans les mois à venir, on peut donc espérer que l’audio spatial de Teams commencera à fonctionner sans fil avec certains des écouteurs susmentionnés.

Mais ne comptez pas sur le fait que les gadgets Bluetooth de Microsoft seront bientôt compatibles avec la technologie LE Audio.